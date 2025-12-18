Halle Velbert: Nach Weihnachten geht es los - der Spielplan

Unmittelbar nach Weihnachten startet die Hallenstadtmeisterschaft Velbert - natürlich wieder live auf FuPa. Alle Spiele gibt es wieder live - Ticker, FuPa.tv und Stream. In dieser Übersicht findet ihr alle Paarungen der Vorrunde.

Gruppe A

Sa., 27.12.25 15:30 Uhr SC Velbert - Türkgücü Velbert

Sa., 27.12.25 15:50 Uhr TVD Velbert zg. - Langenberger SV 1916

Sa., 27.12.25 16:10 Uhr Blau-Weiß Langenberg - SC Velbert

Sa., 27.12.25 16:30 Uhr Türkgücü Velbert - TVD Velbert zg.

Sa., 27.12.25 16:50 Uhr Langenberger SV 1916 - Blau-Weiß Langenberg

Sa., 27.12.25 17:10 Uhr SC Velbert - TVD Velbert zg.

Sa., 27.12.25 17:30 Uhr Blau-Weiß Langenberg - Türkgücü Velbert

Sa., 27.12.25 17:50 Uhr Langenberger SV 1916 - SC Velbert

Sa., 27.12.25 18:10 Uhr TVD Velbert zg. - Blau-Weiß Langenberg

Sa., 27.12.25 18:30 Uhr Türkgücü Velbert - Langenberger SV 1916



Gruppe B

So., 28.12.25 15:00 Uhr SSVg Velbert - Sportfreunde Siepen

So., 28.12.25 15:20 Uhr SV Union Velbert - FC Iraklis Neviges

So., 28.12.25 15:40 Uhr FC Langenberg - Stella Azzurra Velbert zg.

So., 28.12.25 16:00 Uhr SV Union Velbert - SSVg Velbert

So., 28.12.25 16:20 Uhr Stella Azzurra Velbert zg. - Sportfreunde Siepen

So., 28.12.25 16:40 Uhr FC Iraklis Neviges - FC Langenberg

So., 28.12.25 17:00 Uhr SSVg Velbert - Stella Azzurra Velbert zg.

So., 28.12.25 17:20 Uhr FC Langenberg - SV Union Velbert

So., 28.12.25 17:40 Uhr Sportfreunde Siepen - FC Iraklis Neviges

So., 28.12.25 18:00 Uhr FC Langenberg - SSVg Velbert

So., 28.12.25 18:20 Uhr FC Iraklis Neviges - Stella Azzurra Velbert zg.

So., 28.12.25 18:40 Uhr SV Union Velbert - Sportfreunde Siepen

So., 28.12.25 19:00 Uhr FC Iraklis Neviges - SSVg Velbert

So., 28.12.25 19:20 Uhr Sportfreunde Siepen - FC Langenberg

So., 28.12.25 19:40 Uhr Stella Azzurra Velbert zg. - SV Union Velbert