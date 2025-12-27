 2025-12-17T10:26:01.779Z

Hier feierte Türkgücü den Titelgewinn im Vorjahr.
Hier feierte Türkgücü den Titelgewinn im Vorjahr. – Foto: Markus Becker

Halle Velbert live: Tag eins mit TVD Velbert und dem Titelverteidiger

Hallenstadtmeisterschaft Velbert: Im Vorjahr stand am ersten Turniertag der Fußball aus unrühmlichen Gründen nicht im Vordergrund. Bei der Neuaustragung kann mit dem SC Velbert einer der damaligen Hauptstörenfriede sich wieder revidieren. Bei Landesliga-Rückzieher TVD Velbert stellt sich die Frage, welches Personal zur Verfügung steht. FuPa Niederrhein begleitet das Geschehen mit Tickern in allen Spielen, Live-Highlight-Clips über FuPa.tv und einen YouTube-Livestream.

Der SC Velbert und die SSVg Velbert stellten im Vorjahr der Hallenstadtmeisterschaft unter Beweis, dass die Emotionen beim Budenzauber schneller als üblich aufkochen können. Beide Teams sind in diesem Jahr wieder von der Partie und werden diesmal sicherlich ausschließlich sportlich von sich reden machen wollen. Der SC darf sich dabei auch direkt auf das Auftaktspiel gegen Titelverteidiger Türkgücü Velbert freuen. Am ersten der insgesamt vier Turniertage (27. Dezember - 30. Dezember) wird die gesamte Gruppe A ausgespielt, wo auch der TVD Velbert zum Einsatz kommen wird. Der Oberliga-Absteiger verkündete jüngst auch seinen vorzeitigen Rückzug aus der Landesliga. Folglich dürfen die Zuschauer der Sporthalle in der Langenberger Straße gespannt sein, mit welcher personellen Feuerpower das Team an den Start geht. Komplettiert wird Gruppe A mit A-Ligist Blau-Weiß Langenberg und B-Ligist Langenberger SV. Beide Teams blieben im Vorjahr jeweils komplett sieglos.

Zum Modus: Die Spielzeit in der Vorrunde, sprich an den ersten beiden Turniertagen, beträgt zwölf Minuten. In der K.o-Runde wird die Spielzeit um drei Minuten verlängert. Die ersten vier Teams in beiden Gruppen schaffen es in die Zwischenrunde, im Falle von Punktgleichheit entscheidet zunächst das Torverhältnis und danach der direkte Vergleich. Ausrichter in diesem Jahr ist der Stadtsportbund Velbert.

SC Velbert - Türkgücü Velbert

Heute, 15:30 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
15:30live

TVD Velbert - Langenberger SV

Heute, 15:50 Uhr
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
Langenberger SV 1916
Langenberger SV 1916Langenb. SV
15:50live

Blau-Weiß Langenberg - SC Velbert

Heute, 16:10 Uhr
Blau-Weiß Langenberg
Blau-Weiß LangenbergBW Langenber
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
16:10live

Türkgücü Velbert - TVD Velbert

Heute, 16:30 Uhr
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
16:30live

Langenberger SV - Blau-Weiß Langenberg

Heute, 16:50 Uhr
Langenberger SV 1916
Langenberger SV 1916Langenb. SV
Blau-Weiß Langenberg
Blau-Weiß LangenbergBW Langenber
16:50live

SC Velbert - TVD Velbert

Heute, 17:10 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
17:10live

Blau-Weiß Langenberg - Türkgücü Velbert

Heute, 17:30 Uhr
Blau-Weiß Langenberg
Blau-Weiß LangenbergBW Langenber
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
17:30live

Langenberger SV - SC Velbert

Heute, 17:50 Uhr
Langenberger SV 1916
Langenberger SV 1916Langenb. SV
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
17:50live

TVD Velbert - Blau-Weiß Langenberg

Heute, 18:10 Uhr
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
Blau-Weiß Langenberg
Blau-Weiß LangenbergBW Langenber
18:10live

Türkgücü Velbert - Langenberger SV

Heute, 18:30 Uhr
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
Langenberger SV 1916
Langenberger SV 1916Langenb. SV
18:30live

