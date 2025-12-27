Halle Velbert live: Tag eins mit TVD Velbert und dem Titelverteidiger

Der SC Velbert und die SSVg Velbert stellten im Vorjahr der Hallenstadtmeisterschaft unter Beweis, dass die Emotionen beim Budenzauber schneller als üblich aufkochen können. Beide Teams sind in diesem Jahr wieder von der Partie und werden diesmal sicherlich ausschließlich sportlich von sich reden machen wollen. Der SC darf sich dabei auch direkt auf das Auftaktspiel gegen Titelverteidiger Türkgücü Velbert freuen. Am ersten der insgesamt vier Turniertage (27. Dezember - 30. Dezember) wird die gesamte Gruppe A ausgespielt, wo auch der TVD Velbert zum Einsatz kommen wird. Der Oberliga-Absteiger verkündete jüngst auch seinen vorzeitigen Rückzug aus der Landesliga. Folglich dürfen die Zuschauer der Sporthalle in der Langenberger Straße gespannt sein, mit welcher personellen Feuerpower das Team an den Start geht. Komplettiert wird Gruppe A mit A-Ligist Blau-Weiß Langenberg und B-Ligist Langenberger SV. Beide Teams blieben im Vorjahr jeweils komplett sieglos.

Zum Modus: Die Spielzeit in der Vorrunde, sprich an den ersten beiden Turniertagen, beträgt zwölf Minuten. In der K.o-Runde wird die Spielzeit um drei Minuten verlängert. Die ersten vier Teams in beiden Gruppen schaffen es in die Zwischenrunde, im Falle von Punktgleichheit entscheidet zunächst das Torverhältnis und danach der direkte Vergleich. Ausrichter in diesem Jahr ist der Stadtsportbund Velbert.