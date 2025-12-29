Halle Velbert live: So läuft die Zwischenrunde

Unmittelbar nach Weihnachten startet die Hallenstadtmeisterschaft Velbert - natürlich wieder live auf FuPa. Alle Spiele gibt es wieder live - Ticker, FuPa.tv und Stream. In dieser Übersicht findet ihr alle Paarungen der Vorrunde.
Update: Die Streams zur Zwischen- und Endrunde fallen krankheitsbedingt am Montag und Dienstag aus!
Gruppe A
Sa., 27.12.25 15:30 Uhr SC Velbert - Türkgücü Velbert 1:1
Sa., 27.12.25 15:50 Uhr TVD Velbert - Langenberger SV 1916 3:1
Sa., 27.12.25 16:10 Uhr Blau-Weiß Langenberg - SC Velbert 0:2
Sa., 27.12.25 16:30 Uhr Türkgücü Velbert - TVD Velbert 2:2
Sa., 27.12.25 16:50 Uhr Langenberger SV 1916 - Blau-Weiß Langenberg 1:3
Sa., 27.12.25 17:10 Uhr SC Velbert - TVD Velbert 3:1
Sa., 27.12.25 17:30 Uhr Blau-Weiß Langenberg - Türkgücü Velbert 0:2
Sa., 27.12.25 17:50 Uhr Langenberger SV 1916 - SC Velbert 0:3
Sa., 27.12.25 18:10 Uhr TVD Velbert - Blau-Weiß Langenberg 4:1
Sa., 27.12.25 18:30 Uhr Türkgücü Velbert - Langenberger SV 1916 7:1
Gruppe B
So., 28.12.25 15:00 Uhr SSVg Velbert II - Sportfreunde Siepen 1:0
So., 28.12.25 15:20 Uhr SV Union Velbert - FC Iraklis Neviges 3:1
So., 28.12.25 15:40 Uhr FC Langenberg - Stella Azzurra Velbert 1:1
So., 28.12.25 16:00 Uhr SV Union Velbert - SSVg Velbert II 1:2
So., 28.12.25 16:20 Uhr Stella Azzurra Velbert - Sportfreunde Siepen 2:0
So., 28.12.25 16:40 Uhr FC Iraklis Neviges - FC Langenberg 3:2
So., 28.12.25 17:00 Uhr SSVg Velbert II - Stella Azzurra Velbert 2:0
So., 28.12.25 17:20 Uhr FC Langenberg - SV Union Velbert 1:3
So., 28.12.25 17:40 Uhr Sportfreunde Siepen - FC Iraklis Neviges 1:2
So., 28.12.25 18:00 Uhr FC Langenberg - SSVg Velbert II 2:4
So., 28.12.25 18:20 Uhr FC Iraklis Neviges - Stella Azzurra Velbert 1:2
So., 28.12.25 18:40 Uhr SV Union Velbert - Sportfreunde Siepen 7:0
So., 28.12.25 19:00 Uhr FC Iraklis Neviges - SSVg Velbert II 1:2
So., 28.12.25 19:20 Uhr Sportfreunde Siepen - FC Langenberg 1:1
So., 28.12.25 19:40 Uhr Stella Azzurra Velbert. - SV Union Velbert 2:0
Gruppe 1
Mo., 29.12.25 17:00 Uhr Stella Azzurra Velbert - FC Iraklis Neviges
Mo., 29.12.25 17:21 Uhr SC Velbert - TVD Velbert
Gruppe 2
Mo., 29.12.25 17:42 Uhr Türkgücü Velbert - Blau-Weiß Langenberg
Mo., 29.12.25 18:03 Uhr SSVg Velbert II - SV Union Velbert
Gruppe 1
Mo., 29.12.25 18:24 Uhr Stella Azzurra Velbert - SC Velbert
Mo., 29.12.25 18:45 Uhr TVD Velbert - FC Iraklis Neviges
Gruppe 2
Mo., 29.12.25 19:06 Uhr Türkgücü Velbert - SSVg Velbert II
Mo., 29.12.25 19:27 Uhr SV Union Velbert - Blau-Weiß Langenberg
Gruppe 1
Mo., 29.12.25 19:48 Uhr FC Iraklis Neviges - SC Velbert
Mo., 29.12.25 20:09 Uhr TVD Velbert - Stella Azzurra Velbert
Gruppe 2
Mo., 29.12.25 20:30 Uhr Blau-Weiß Langenberg - SSVg Velbert II
Mo., 29.12.25 20:57 Uhr SV Union Velbert - Türkgücü Velbert
