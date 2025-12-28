Halle Velbert live: Regionalligist SSVg ist klarer Favorit in Gruppe B

Während die SSVg Velbert in der Regionalliga West mit dem Rücken zur Wand um den Klassenerhalt kämpft, geht sie in der Halle als einer der heißesten Kandidaten auf den Turniersieg an den Start. Ohnehin sind die "Blauen Löwen" in gewisser Hinsicht ein Dauersieger der Hallenstadtmeisterschaft, setzten sich in den vorausgegangenen acht Ausrichtungen fünf Mal die hiesige Budenzauber-Krone auf. Noch bleibt aber offen, mit welchem Personal das Aushängeschild der Stadt Velbert auftritt. Im Vorjahr wurde das Team in großen Teilen von der Bezirksliga-Mannschaft vertreten, was erneut der Fall sein könnte. Zumal die Rückrunde in der vierthöchsten Spielklasse schon Mitte Januar ansteht.

Neben der SSVg fand sich zuletzt besonders AS Stella Azzurra in der Halle gut zurecht. Das Team von Rosario Sparacio zog in den vorausgegangen zwei Spielzeiten jeweils bis ins Finale ein, ist im regulären Ligabetrieb der Kreisliga A aufgrund eines vorzeitigen Rückzugs schon gar nicht mehr vertreten. Am dortigen Aufstieg schnuppert der SV Union, der es im Vorjahr der Hallenstadtmeisterschaft bis ins Halbfinale schaffte, dort aber am späteren Turniersieger Türkgücü scheiterte. Auch die Sportfreunde Siepen standen in der Vorsaison unter den letzten Vier und werden auf diesen Erfolg aufbauen können. Moderate Außenseiter in der Gruppe sind die B-Ligisten FC Iraklis Neviges und FC Langenberg. Doch auf dem Kleinfeld sind die Karten gerne neu gemischt, der Einzug in die Zwischenrunde ist für alle Teams ein absolut realistisches Ziel.