Allgemeines
Die SSVg ist am zweiten Turniertag gefordert.
Die SSVg ist am zweiten Turniertag gefordert. – Foto: SSVg Velbert 02

Halle Velbert live: Regionalligist SSVg ist klarer Favorit in Gruppe B

Hallenstadtmeisterschaft Velbert: Am zweiten Turniertag wird Gruppe B ausgespielt und damit auch die Vorrunde abgeschlossen. Dortiger Favorit ist sicher Regionalligist SSVg Velbert, dahinter tummeln sich einige Teams aus den Kreisligen.

Während die SSVg Velbert in der Regionalliga West mit dem Rücken zur Wand um den Klassenerhalt kämpft, geht sie in der Halle als einer der heißesten Kandidaten auf den Turniersieg an den Start. Ohnehin sind die "Blauen Löwen" in gewisser Hinsicht ein Dauersieger der Hallenstadtmeisterschaft, setzten sich in den vorausgegangenen acht Ausrichtungen fünf Mal die hiesige Budenzauber-Krone auf. Noch bleibt aber offen, mit welchem Personal das Aushängeschild der Stadt Velbert auftritt. Im Vorjahr wurde das Team in großen Teilen von der Bezirksliga-Mannschaft vertreten, was erneut der Fall sein könnte. Zumal die Rückrunde in der vierthöchsten Spielklasse schon Mitte Januar ansteht.

>>> Zum Livestream von Gruppe B und Tag zwei

Neben der SSVg fand sich zuletzt besonders AS Stella Azzurra in der Halle gut zurecht. Das Team von Rosario Sparacio zog in den vorausgegangen zwei Spielzeiten jeweils bis ins Finale ein, ist im regulären Ligabetrieb der Kreisliga A aufgrund eines vorzeitigen Rückzugs schon gar nicht mehr vertreten. Am dortigen Aufstieg schnuppert der SV Union, der es im Vorjahr der Hallenstadtmeisterschaft bis ins Halbfinale schaffte, dort aber am späteren Turniersieger Türkgücü scheiterte. Auch die Sportfreunde Siepen standen in der Vorsaison unter den letzten Vier und werden auf diesen Erfolg aufbauen können. Moderate Außenseiter in der Gruppe sind die B-Ligisten FC Iraklis Neviges und FC Langenberg. Doch auf dem Kleinfeld sind die Karten gerne neu gemischt, der Einzug in die Zwischenrunde ist für alle Teams ein absolut realistisches Ziel.

Zum Modus: Die Spielzeit in der Vorrunde, sprich an den ersten beiden Turniertagen, beträgt zwölf Minuten. In der K.o-Runde wird die Spielzeit um drei Minuten verlängert. Die ersten vier Teams in beiden Gruppen schaffen es in die Zwischenrunde, im Falle von Punktgleichheit entscheidet zunächst das Torverhältnis und danach der direkte Vergleich. Ausrichter in diesem Jahr ist der Stadtsportbund Velbert.

SSVg Velbert - SF Siepen

Heute, 15:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
Sportfreunde Siepen
Sportfreunde SiepenSF Siepen
15:00live
+Video

SV Velbert - Iraklis Neviges

Heute, 15:20 Uhr
SV Union Velbert
SV Union VelbertSV Velbert
FC Iraklis Neviges
FC Iraklis NevigesIraklis Nev.
15:20live
+Video

FC Langenberg - AS Stella Azzurra

Heute, 15:40 Uhr
FC Langenberg
FC LangenbergFC Langenb.
Stella Azzurra Velbert
Stella Azzurra VelbertAS Azzurra
15:40live
+Video

SV Velbert - SSVg Velbert

Heute, 16:00 Uhr
SV Union Velbert
SV Union VelbertSV Velbert
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
16:00live
+Video

AS Azzurra Azzurra - Sportfreunde Siepen

Heute, 16:20 Uhr
Stella Azzurra Velbert
Stella Azzurra VelbertAS Azzurra
Sportfreunde Siepen
Sportfreunde SiepenSF Siepen
16:20live
+Video

Iraklis Neviges - FC Langenberg

Heute, 16:40 Uhr
FC Iraklis Neviges
FC Iraklis NevigesIraklis Nev.
FC Langenberg
FC LangenbergFC Langenb.
16:40live
+Video

SSVg Velbert - AS Stella Azzurra

Heute, 17:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
Stella Azzurra Velbert
Stella Azzurra VelbertAS Azzurra
17:00live
+Video

FC Langenberg - SV Velbert

Heute, 17:20 Uhr
FC Langenberg
FC LangenbergFC Langenb.
SV Union Velbert
SV Union VelbertSV Velbert
17:20live
+Video

SF Siepen - Iraklis Neviges

Heute, 17:40 Uhr
Sportfreunde Siepen
Sportfreunde SiepenSF Siepen
FC Iraklis Neviges
FC Iraklis NevigesIraklis Nev.
17:40live
+Video

FC Langenberg - SSVg Velbert

Heute, 18:00 Uhr
FC Langenberg
FC LangenbergFC Langenb.
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
18:00live
+Video

Iraklis Neviges - AS Stella Azzurra

Heute, 18:20 Uhr
FC Iraklis Neviges
FC Iraklis NevigesIraklis Nev.
Stella Azzurra Velbert
Stella Azzurra VelbertAS Azzurra
18:20live
+Video

SV Velbert - SF Siepen

Heute, 18:40 Uhr
SV Union Velbert
SV Union VelbertSV Velbert
Sportfreunde Siepen
Sportfreunde SiepenSF Siepen
18:40live
+Video

Iraklis Neviges - SSVg Velbert

Heute, 19:00 Uhr
FC Iraklis Neviges
FC Iraklis NevigesIraklis Nev.
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
19:00live
+Video

SF Siepen - FC Langenberg

Heute, 19:20 Uhr
Sportfreunde Siepen
Sportfreunde SiepenSF Siepen
FC Langenberg
FC LangenbergFC Langenb.
19:20live
+Video

AS Stella Azzurra - SV Velbert

Heute, 19:40 Uhr
Stella Azzurra Velbert
Stella Azzurra VelbertAS Azzurra
SV Union Velbert
SV Union VelbertSV Velbert
19:40live
+Video

