Allgemeines
In Oberhausen geht es um den Titel.
In Oberhausen geht es um den Titel. – Foto: Markus Becker

Halle und Tests am 18. Januar: Alle Spiele, alle Turniere - LIVE

Großes Finale der Hallensaison am Niederrhein und viele Testspiele. Das bringt der Sonntag am Niederrhein.

Die letzten Titel in der Halle sind zu vergeben. FuPa Niederrhein streamt live vom Hallenmasters Dülken, der Hallenkreismeisterschaft Grevenbroich und der Hallenstadtmeisterschaft Oberhausen. Außerdem sind die Mannschaften voll in der Vorbereitung, sodass es auch massig Testspiele gibt.

>>> Diese Spiele fallen aus - zur Ausfall-Übersicht!

Die Hallenturniere am 18. Januar 2026

>>> Zum Hallenmasters Dülken (mit Stream)

>>> Zur Hallenkreismeisterschaft Grevenbroich (mit Stream)

>>> Zur Hallenstadtmeisterschaft Oberhausen (mit Stream)

>>> Zur Hallenstadtmeisterschaft Bocholt

>>> Zur Hallenstadtmeisterschaft Geldern

Das sind die spannendsten Testspiele

Morgen, 15:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
15:00

Morgen, 14:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
SV Bergisch Gladbach 09
SV Bergisch Gladbach 09Berg. Gl. 09
14:00

Morgen, 13:30 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
FC Teutonia Weiden
FC Teutonia WeidenWeiden
13:30

Morgen, 13:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
13:00

Morgen, 13:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
13:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SpVg Frechen 20
SpVg Frechen 20Frechen
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:00

Hier gibt es alle Spiele des jeweiligen Tages

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Duisburg, Dinslaken und Mülheim!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Düsseldorf!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Essen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Grevenbroich-Neuss!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kempen-Krefeld!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kleve-Geldern!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Moers!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Mönchengladbach-Viersen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Oberhausen-Bottrop!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Rees-Bocholt!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Remscheid!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Solingen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Wuppertal-Niederberg!

