Halle und Tests am 18. Januar: Alle Spiele, alle Turniere - LIVE

Die letzten Titel in der Halle sind zu vergeben. FuPa Niederrhein streamt live vom Hallenmasters Dülken, der Hallenkreismeisterschaft Grevenbroich und der Hallenstadtmeisterschaft Oberhausen. Außerdem sind die Mannschaften voll in der Vorbereitung, sodass es auch massig Testspiele gibt.
