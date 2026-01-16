 2026-01-15T09:41:53.693Z

Allgemeines
So läuft die Halle am Samstag.
So läuft die Halle am Samstag. – Foto: Markus Becker

Halle und Rasen am 17. Januar: Alle Spiele, alle Turniere - LIVE

Die Hallensaison neigt sich schon wieder dem Ende entgegen. Einige Höhepunkte warten am Wochenende aber noch - und auch unter freiem Himmel wird fleißig gekickt.

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
Landesliga 2
Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3

Die Hallensaison am Niederrhein steht vor dem großen Finale. Bei einigen Turnieren stehen am Wochenende die Endrunden und damit Titelentscheidungen an. Auch unter freiem Himmel kann nach dem heftigen Wintereinbruch wieder gekickt werden, sodass die Mannschaften von der Regionalliga West bis zur Kreisliga C fleißig testen.

Die Hallenturniere am 17. Januar 2026

Die besten Testspiele am 17. Januar 2026

Morgen, 14:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
1. FC Düren
1. FC Düren1. FC Düren
14:00live

Morgen, 13:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
13:00

Morgen, 14:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
14:30live

Morgen, 14:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
FC Wegberg-Beeck
FC Wegberg-BeeckWegb.-Beeck
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
14:00live

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
14:30live

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
KRC Genk
KRC GenkKRC Genk
14:00

Hier gibt es alle Spiele des jeweiligen Tages

____

