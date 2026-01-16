Halle und Rasen am 17. Januar: Alle Spiele, alle Turniere - LIVE

Die Hallensaison am Niederrhein steht vor dem großen Finale. Bei einigen Turnieren stehen am Wochenende die Endrunden und damit Titelentscheidungen an. Auch unter freiem Himmel kann nach dem heftigen Wintereinbruch wieder gekickt werden, sodass die Mannschaften von der Regionalliga West bis zur Kreisliga C fleißig testen.

