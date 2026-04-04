Halle und Bautzen feiern Auswärtssiege, Bischofswerda mit 5:1

– Foto: Alexander Grimm

In der NOFV-Oberliga Süd bot die heutige Fortsetzung des 23. Spieltags ein Wechselbad der Gefühle. Von torlosen Remis bis hin zu einseitigen Machtdemonstrationen und leidenschaftlichen Überlebenskämpfen im Tabellenkeller war alles dabei.

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Vor 120 Zuschauern in Sandersdorf präsentierte sich der VfL Halle 1896 als die abgeklärtere Mannschaft. Die SG Union Sandersdorf hielt lange dagegen, doch in der zweiten Halbzeit kippte die Partie zugunsten der Gäste. Die Torfolge wurde durch Jegor Jagupov eröffnet, der in der 52. Minute einen Foulelfmeter zum 0:1 verwandelte. Nur wenig später sorgte Erik Emmerich in der 57. Minute mit dem Treffer zum 0:2 für die Vorentscheidung. ---

Ein gebrauchter Tag für den VfB 1921 Krieschow. Gegen den FSV Budissa Bautzen fanden die Hausherren nicht zu ihrem Rhythmus. Den ersten emotionalen Dämpfer gab es in der 40. Minute, als Felix Hennig einen Foulelfmeter zur 0:1-Führung für die Gäste verwandelte. In der zweiten Halbzeit wurde es hitzig: Alexander Bittroff sah in der 58. Minute die Rote Karte und ließ seine Krieschower in Unterzahl zurück. Bautzen nutzte die Räume in der Schlussphase eiskalt aus. Erneut war es Felix Hennig, der in der 89. Minute auf 0:2 erhöhte, bevor Maximilian Noack in der 90.+2 Minute den 0:3-Endstand markierte. ---

Im Kellerduell bewies der 1. SC 1911 Heiligenstadt enorme Moral. Dabei erwischte der FC Einheit Rudolstadt den besseren Start, als Justin Smyla in der 24. Minute zur 0:1-Führung traf. Doch die Hausherren antworteten mit viel Herz. Maciej Wolanski glich bereits in der 32. Minute per Foulelfmeter zum 1:1 aus. In einer spannungsgeladenen Schlussphase war es schließlich Fabian Schnellhardt, der in der 80. Minute den umjubelten 2:1-Siegtreffer erzielte. Die Emotionen kochten in der 90. Minute über, als Tom Krahnert aufseiten der Rudolstädter mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. ---

Eine wahre Machtdemonstration erlebten die Fans beim Bischofswerdaer FV 08. Gegen den FC Grimma spielten sich die Gastgeber in einen Rausch. Der Torreigen begann mit einem Doppelschlag durch Eduard Hofmann in der 22. Minute und Johannes Dolla in der 24. Minute. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der BFV hungrig: Franz Born erhöhte in der 58. Minute auf 3:0, Luis Bürger legte in der 63. Minute das 4:0 nach und Leon Noah Scholze schraubte das Ergebnis in der 79. Minute auf 5:0. Den Schlusspunkt setzte Kevin Werner in der 90.+1 Minute mit dem Ehrentreffer zum 5:1 für Grimma. ---

In einem zähen Duell zwischen dem VfB Empor Glauchau und dem VfB Auerbach 1906 suchten die Zuschauer vergeblich nach Toren. Trotz leidenschaftlicher Zweikämpfe auf beiden Seiten blieben spielerische Glanzlichter Mangelware, sodass am Ende ein 0:0 zu Buche stand.