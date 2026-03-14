Halle-Trainer: „Muss meinem Kollegen zur Seite springen"

BFC Preussen verliert drei Spiele in Folge

Der BFC Preussen verliert in der Regionalliga Nordost drei Spiele in Folge (BFC Dynamo 1:3, Hertha BSC II 0:5 und gegen den Halleschen FC 1:3). FuPa Berlin sieht auf der Pressekonferenz nach dem Halle-Spiel eine Mini-Krise und fragt beim BFC-Coach Daniel Volbert nach. Daraufhin springt Trainerkollege Robert Schröder ihm zur Seite.

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Trainerfrage bei Preussen weiter offen

Ob die zuletzt schwachen Ergebnisse auch mit der weiterhin offenen Trainerfrage beim BFC zusammenhängen? Daniel Volbert und Thorben Marx ringen weiterhin mit einer Zusage – und das schon seit Wochen. Warum sich die beiden Aufstiegstrainer nicht entscheiden, bleibt offen (FuPa Berlin berichtete).

Steht Aufsteiger BFC Preussen vor dem Kipppunkt?

Die Kurve zeigt seit Jahren steil nach oben. Die Lankwitzer holen in der laufenden Saison bereits 29 Punkte – und haben dabei drei Spiele weniger absolviert als ein Großteil der Konkurrenz.

Der Vereinsführung ist bewusst, dass eine offene Trainerfrage für Unruhe sorgen kann – gerade in einer Phase, in der sportlich zuletzt nicht alles rund läuft. Eine Entscheidung von Volbert und Marx könnte deshalb bald wichtiger werden als das Ergebnis am Samstag gegen den Halleschen FC.

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