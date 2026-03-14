Halle-Trainer: „Muss meinem Kollegen zur Seite springen"

Der Hallesche FC mit seinem Berliner Trainer Robert Schröder sorgt dafür, dass der BFC Preussen seine dritte Niederlage in Folge in der Regionalliga Nordost kassiert. Zwar gehen die Lankwitzer mit 1:0 in die Pause, im zweiten Durchgang dreht der HFC die Begegnung auf dem Kartoffelacker und gewinnt noch mit 3:1. Auf der anschließenden Pressekonferenz muss Robert Schröder seinem Trainerkollegen Daniel Volbert zur Seite stehen – nach einer Frage von FuPa Berlin
In einem hochemotionalen Duell beim Aufsteiger BFC Preussen musste der Hallescher FC Schwerstarbeit verrichten, um seine Ambitionen zu unterstreichen. Die Berliner gingen zunächst mutig in Führung, als Nikolas Frank in der 32. Minute das 1:0 für die Preussen erzielte. Erst nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt zugunsten der Saalestädter. Marius Hauptmann markierte in der 61. Minute den Ausgleich zum 1:1, was den HFC beflügelte. In der 69. Minute drehte Lucas Ehrlich die Partie mit dem Treffer zum 1:2 komplett. Den emotionalen Schlusspunkt setzte Max Kulke in der Nachspielzeit (90.+4) per Foulelfmeter zum 1:3-Endstand.
Der BFC Preussen verliert in der Regionalliga Nordost drei Spiele in Folge (BFC Dynamo 1:3, Hertha BSC II 0:5 und gegen den Halleschen FC 1:3). FuPa Berlin sieht auf der Pressekonferenz nach dem Halle-Spiel eine Mini-Krise und fragt beim BFC-Coach Daniel Volbert nach. Daraufhin springt Trainerkollege Robert Schröder ihm zur Seite.
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Trainerfrage bei Preussen weiter offen
Ob die zuletzt schwachen Ergebnisse auch mit der weiterhin offenen Trainerfrage beim BFC zusammenhängen? Daniel Volbert und Thorben Marx ringen weiterhin mit einer Zusage – und das schon seit Wochen. Warum sich die beiden Aufstiegstrainer nicht entscheiden, bleibt offen (FuPa Berlin berichtete).
Steht Aufsteiger BFC Preussen vor dem Kipppunkt?
Die Kurve zeigt seit Jahren steil nach oben. Die Lankwitzer holen in der laufenden Saison bereits 29 Punkte – und haben dabei drei Spiele weniger absolviert als ein Großteil der Konkurrenz.
Der Vereinsführung ist bewusst, dass eine offene Trainerfrage für Unruhe sorgen kann – gerade in einer Phase, in der sportlich zuletzt nicht alles rund läuft. Eine Entscheidung von Volbert und Marx könnte deshalb bald wichtiger werden als das Ergebnis am Samstag gegen den Halleschen FC.
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