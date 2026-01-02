Halle Schwalmtal live: Erst Reserven, dann Ersten am Samstag

Hallenstadtmeisterschaft Schwamtal: Das Turnier beginnt um 14 Uhr und endet nach 22 Uhr, denn nach den Reserven spielen noch die Erstvertretungen. Verfolgt die Spiele auf FuPa!
Gruppe A
Sa., 03.01.26 19:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SSV Grefrath 1910/24
Sa., 03.01.26 19:17 Uhr TuRa Brüggen - VSF Amern
Sa., 03.01.26 19:34 Uhr SC Waldniel - DJK Fortuna Dilkrath
Sa., 03.01.26 19:51 Uhr VSF Amern - SSV Grefrath 1910/24
Sa., 03.01.26 20:08 Uhr SC Waldniel - TuRa Brüggen
Sa., 03.01.26 20:25 Uhr VSF Amern - DJK Fortuna Dilkrath
Sa., 03.01.26 20:42 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SC Waldniel
Sa., 03.01.26 20:59 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TuRa Brüggen
Sa., 03.01.26 21:16 Uhr SC Waldniel - VSF Amern
Sa., 03.01.26 21:33 Uhr TuRa Brüggen - SSV Grefrath 1910/24
Spiel um Platz 3
Sa., 03.01.26 21:50 Uhr -
Finale
Sa., 03.01.26 22:00 Uhr -
Gruppe A
Sa., 03.01.26 14:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath II - SC Waldniel III
Gruppe B
Sa., 03.01.26 14:12 Uhr DJK Fortuna Dilkrath III - SC Waldniel II
Gruppe A
Sa., 03.01.26 14:24 Uhr TuRa Brüggen II - VSF Amern III
Gruppe B
Sa., 03.01.26 14:36 Uhr TuRa Brüggen III - TSV Boisheim
Gruppe A
Sa., 03.01.26 14:48 Uhr DJK Fortuna Dilkrath II - TuRa Brüggen II
Gruppe B
Sa., 03.01.26 15:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath III - TuRa Brüggen III
Gruppe A
Sa., 03.01.26 15:12 Uhr VSF Amern III - SC Waldniel III
Gruppe B
Sa., 03.01.26 15:24 Uhr TSV Boisheim - SC Waldniel II
Gruppe A
Sa., 03.01.26 15:36 Uhr SC Waldniel III - TuRa Brüggen II
Gruppe B
Sa., 03.01.26 15:48 Uhr SC Waldniel II - TuRa Brüggen III
Gruppe A
Sa., 03.01.26 16:00 Uhr VSF Amern III - DJK Fortuna Dilkrath II
Gruppe B
Sa., 03.01.26 16:12 Uhr TSV Boisheim - DJK Fortuna Dilkrath III
Viertelfinale
Sa., 03.01.26 16:30 Uhr -
Sa., 03.01.26 16:42 Uhr -
Sa., 03.01.26 16:54 Uhr -
Sa., 03.01.26 17:06 Uhr -
Halbfinale
Sa., 03.01.26 17:30 Uhr -
Sa., 03.01.26 17:42 Uhr -
Spiel um Platz 3
Sa., 03.01.26 18:00 Uhr -
Finale
Sa., 03.01.26 18:12 Uhr -
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: