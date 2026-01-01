Halle Schwalmtal: Die schwierigen Kräfteverhältnisse

Die sportliche Ausgangslage ist im Vorfeld schwierig einzuschätzen. Grund dafür ist der frühe Start der Rückrunde im Ligabetrieb, der sich auch auf die personelle Besetzung der Teams auswirkt. Bereits am 1. Februar rollt in der Landesliga, Bezirksliga und der Kreisliga A Kempen-Krefeld wieder der Ball. Dilkraths Trainer Björn Feldberg sagt dazu: „Ich kann aktuell gar nicht sagen, mit welchen Spielern die Mannschaften antreten werden.“ Besonders höherklassige Teams könnten personell eingeschränkt sein, da die Meisterschaft kurz vor dem Wiederbeginn der Feldsaison stattfindet. „Das ist schade, weil der Spielplan darauf keine Rücksicht nimmt und die Qualität dadurch leidet.“