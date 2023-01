Halle Rheinberg: SV Millingen nimmt Double ins Visier Fünf Fußball-Mannschaften, zehn Spiele: Am Sonntag wird in Rheinberg der neue Hallen-Stadtmeister gekürt. Gastgeber ist Pokalverteidiger SV Budberg. Gespielt wird mit dem Futsal-Ball.

Erstmals seit 2020 werden in der alten Großraumturnhalle an der Dr. Aloys-Wittrup-Straße wieder die Rheinberger Hallen-Stadtmeisterschaften ausgetragen. Gastgeber Budberg schont einige Stammspieler. Die Millinger Fußballer schielen auf den zweiten Stadtmeistertitel der Saison. Borth und Orsoy wollen die Favoriten überraschen, während Concordia-Trainer Manfred Wranik das Turniergeschehen mit Abstand beobachten wird.

SV Budberg Bei den Stadtmeisterschaften im Sommer war der Bezirksliga-Spitzenreiter mit einer Reserve-Auswahl nur Vierter geworden. Diesmal tritt der Pokalverteidiger mit acht Spielern aus der ersten Mannschaft an. Allerdings werden auch 15 Akteure geschont. Ob Topscorer Moritz Paul oder Rückkehrer Ole Egging zum Aufgebot zählen werden, ließ Tim Wilke offen. Der Coach tankte bis Freitag im Griechenland-Urlaub noch neue Kraft für die Rückrunde und möchte mit Blick auf den Meisterschaftskampf kein Risiko eingehen.

„Unser Kader besteht aus Spielern, die in der Hinrunde komplett fit waren, Lust haben und nicht zu anfällig für Wehwehchen sind. Wir wollen uns natürlich als guter Gastgeber präsentieren und den Pokal gerne verteidigen“, sagt der 47-Jährige, der die Hallenturniere als Spieler mit den verbundenen Emotionen geliebt hat. Mittlerweile hat sich seine Meinung geändert: „Als Trainer aber bin ich froh, wenn es wieder vorbei ist und alle gesund sind.“

Concordia Rheinberg Manfred Wranik hat in seiner aktiven Zeit ebenfalls vom „Budenzauber“ geschwärmt. Mit dem SV Schwafheim stemmte er den Moerser Pokal als Spieler und Trainer in die Höhe. Am Sonntag wird der Concordia-Coach zwar auf der Tribüne vor Ort sein, jedoch nicht wie gewohnt die Kommandos von außen geben. „Es ist bei uns schon Tradition, dass der Co-Trainer in der Halle coacht“, sagt der gebürtige Xantener. Erst kürzlich kehrte Marco Hagl nach einer Pause als Assistent ins Rheinberger Trainerteam zurück und wird dem 41-Jährigen fortan unterstützend zur Seite stehen.

Nach seinem auskurierten Meniskusriss und über einem halben Jahr Pause steht André Dietrich wieder zur Verfügung – und am Sonntag ziemlich sicher zwischen den Pfosten. Wranik wollte seiner Mannschaft eigentlich noch freigeben, kurzerhand wurde im Vorfeld aber noch in der Halle gekickt. „Wir nehmen das Turnier ernst und wollen uns vernünftig präsentieren. Es werden brisante Duelle, vor allem gegen Borth.“



SV Millingen Angesprochen auf die Frage, wie gerne denn sein A-Liga-Team den zweiten Stadtmeistertitel der Saison 2022/2023 einfahren möchte, konnte Trainer Ulf Deutz nur schmunzeln. Und doch ist der Ehrgeiz groß. Auf dem Rasenplatz in Orsoy sicherte sich der SVM den Stadtpokal im Juli nach einem souveränen Endspielsieg gegen den TuS Borth. „Wenn man antritt, will man natürlich nachlegen und auch gewinnen“, sagt Deutz, der eine junge Truppe aufs Feld schickt und gleichzeitig hofft, dass der Biss bei allen Kontrahenten keine Überhand nimmt und von außen nicht zu viel Hektik aufkommt.

Durch den harten Boden und die Bande ist das Verletzungsrisiko höher. „Wir hatten in der Hinrunde schon genügend Ausfälle. Es sollte schon fair bleiben“, betont Deutz. Die Millinger sind bereits am Dienstag und damit sehr früh in die Winter-Vorbereitung gestartet.

TuS Borth Vor einem halben Jahr schnupperte das Team von Patrick Heydrich noch am Stadtmeistertitel, unter dem Hallendach macht der Coach des Drittplatzierten in der Kreisliga B seinen Spielern keine großen Vorgaben. „Die Favoritenrolle ist klar an Budberg vergeben. Wir wollen uns nicht abschlachten lassen und in den Derbys gut aussehen. Der Spaß steht im Vordergrund. Vielleicht reicht es, wenn‘s gut läuft, zu Platz drei.“ Da der A-Liga-Absteiger erst Anfang März in die Rückrunde startet, beginnt die Vorbereitung erst am 26. Januar.