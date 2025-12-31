Halle Rheinberg: SV Budberg II ist wieder der Gejagte

Am kommenden Samstag, 3. Januar, wird mit einem Budberger Duell um 12 Uhr in der alten Großraumsporthalle an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße die Rheinberger Hallen-Stadtmeisterschaft für Reserveteams starten. Ausrichter ist der SV Orsoy. Der Klub wird allerdings mit keiner Mannschaft bei dem Turnier vertreten sein. Pokalverteidiger ist der SV Budberg II.
Gespielt wird nach abgespeckten Futsalregeln, eine Partie dauert eine Viertelstunde. „Wir wollen als klassenhöchste Mannschaft natürlich unseren Titel verteidigen“, sagt Kai Mares, der spielende Co-Trainer. Der 30-Jährige wird das Team während der Stadtmeisterschaft betreuen und selber mitkicken.
Budberg II ist als Tabellenführer der Kreisliga A haushoher Favorit. Neben Mares gehören folgende Spieler am Samstag dem Kader an: Yannik Kehrmann, Deniz Ucan, Noah Schaffrath, Lennard Syska, Patrick Reitemeier, Julien Schulz, Felix Engeln und Marius Ebener, der auch bei der deutschen Beachsoccer-Nationalmannschaft im Tor steht.
Spielplan Gruppe A: 12 Uhr Budberg II - Budberg IV, 12.40 Uhr TuS Borth II - SV Millingen II, 13.20 Uhr Budberg II - Borth II, 14 Uhr Budberg IV - Millingen II, 14.40 Uhr Budberg II - Millingen II, 15.20 Uhr Budberg IV - Borth II; Gruppe B: 12.20 Uhr SV Budberg III - Concordia Rheinberg II, 13 Uhr Borth III - SV Millingen III, 13.40 Uhr Budberg III - Borth III, 14.20 Uhr Rheinberg II - Millingen III, 15 Uhr Budberg III - Millingen III, 15.40 Uhr Rheinberg II - Borth III.
Die Halbfinals sollen um 16.20 Uhr beziehungsweise 16.40 Uhr angepfiffen werden. Das Spiel um Platz drei steigt um 17.05 Uhr. Der Hallen-Stadtmeister 2026 wird im Finale ab 17.20 Uhr ermittelt. Anfang 2025 hatte sich Budberg II im Endspiel gegen die eigene „Dritte“ 2:1 durchgesetzt.
Am 4. Januar steigt dann ab 13.30 Uhr an gleicher Stelle das Turnier der ersten Mannschaften mit dem SV Budberg, SV Millingen, SV Orsoy, TuS Borth und Concordia Rheinberg.