Halle Rheinberg live: samstags Reserven, sonntags Erstvertretungen

Hallenstadtmeisterschaft Rheinberg: Am Samstag duellieren sich die Reserve-Teams um den Titel, am Sonntag folgen die Erstvertretungen. Verfolgt die Duelle auf FuPa!
Gruppe A
So., 04.01.26 13:30 Uhr SV Budberg - Concordia Rheinberg
So., 04.01.26 13:50 Uhr SV Orsoy - TuS Borth
So., 04.01.26 14:10 Uhr SV Budberg - SV Millingen
So., 04.01.26 14:30 Uhr Concordia Rheinberg - SV Orsoy
So., 04.01.26 14:50 Uhr TuS Borth - SV Millingen
So., 04.01.26 15:10 Uhr SV Budberg - SV Orsoy
So., 04.01.26 15:30 Uhr Concordia Rheinberg - TuS Borth
So., 04.01.26 15:50 Uhr SV Orsoy - SV Millingen
So., 04.01.26 16:10 Uhr SV Budberg - TuS Borth
So., 04.01.26 16:30 Uhr Concordia Rheinberg - SV Millingen
Gruppe A
Sa., 03.01.26 12:00 Uhr SV Budberg II - SV Budberg IV
Gruppe B
Sa., 03.01.26 12:20 Uhr SV Budberg III - Concordia Rheinberg II
Gruppe A
Sa., 03.01.26 12:40 Uhr TuS Borth II - SV Millingen II
Gruppe B
Sa., 03.01.26 13:00 Uhr TuS Borth III - SV Millingen III
Gruppe A
Sa., 03.01.26 13:20 Uhr SV Budberg II - TuS Borth II
Gruppe B
Sa., 03.01.26 13:40 Uhr SV Budberg III - TuS Borth III
Gruppe A
Sa., 03.01.26 14:00 Uhr SV Budberg IV - SV Millingen II
Gruppe B
Sa., 03.01.26 14:20 Uhr Concordia Rheinberg II - SV Millingen III
Gruppe A
Sa., 03.01.26 14:40 Uhr SV Budberg II - SV Millingen II
Gruppe B
Sa., 03.01.26 15:00 Uhr SV Budberg III - SV Millingen III
Gruppe A
Sa., 03.01.26 15:20 Uhr SV Budberg IV - TuS Borth II
Gruppe B
Sa., 03.01.26 15:40 Uhr Concordia Rheinberg II - TuS Borth III
Halbfinale
Sa., 03.01.26 16:20 Uhr -
Sa., 03.01.26 16:40 Uhr -
Spiel um Platz 3
Sa., 03.01.26 17:05 Uhr -
Finale
Sa., 03.01.26 17:20 Uhr -
