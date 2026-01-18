Halle OB: SC 1920 gewinnt packendes Finale gegen Hirschkamp

Es gibt einen neuen Titelträger. Im Finale der Hallenstadtmeisterschaft Oberhausen standen sich mit dem SC 1920 Oberhausen und dem 1. FC Hirschkamp die besten Mannschaften der Endrunde gegenüber. Erst in der Schlussphase fiel dann die Entscheidung und der Spielclub krönte sich um Hallen-Champion. Gut für die Veranstalter, denn es waren die Teams im Endspiel, die auch über die größte Unterstützung auf den Rängen verfügten.
>>> Ihr kriegt nicht genug vom Hallenfußball? FuPa Niederrhein lädt auf seinem Youtube-Kanal komplette Spiele und Streams von Turnieren hoch. Schaut gerne vorbei.
Die klar dominierende Mannschaft gab es in der Gruppenphase der Endrunde nicht. Kein Team konnte mit der vollen Punktausbeute in die K.o.-Phase einziehen, der SC 1920 holte als einziger Teilnehmer sieben Punkte. Entsprechend spannend waren die Gruppenspiele aber und es entschied sich zumeist erst im letzten Duell, wer weiter war und für wen das Turnier vorzeitig beendet war. Neben dem SC 1920 qualifizierten sich TSV Safakspor, VFR Oberhausen, Grün-Weiß Holten, Hirschkamp, SuS 21 Oberhausen, Spvgg Sterkrade-Nord und SpVgg Sterkrade 06/07 für das Viertelfinale.
Als B-Ligist zog Grün-Weiß Holten in die heiße Phase ein, setzte sich im Viertelfinale mit 3:2 gegen den VFR durch. In der Partie hatten die Holtener zunächst mit 3:0 geführt, in der Schlussphase aber ein wenig an Konzentration verloren. Trotzdem war der Einzug in das Halbfinale perfekt, hier hatten die Grün-Weißen gegen den späteren Sieger aber keine Chance und mussten mit einer 0:5-Klatsche das Feld räumen. Sterkrade 06/07 setzte sich mit 2:0 gegen Safakspor durch, unterlag in der Runde der besten Vier dann aber Hirschkamp mit 1:3.
Zunächst schlugen die Hirsche aber noch die Nordler mit 2:0. Galed Mohamad markierte die frühe Führung (3.), Emrullah Bayhoca in der sechsten Spielminute den Endstand. Das mit Abstand spannendste Duell der Endrunde lieferten sich der Spielclub und SuS 21. 1:1-Unentschieden stand es nach den regulären zehn Minuten Spielzeit, sodass die Entscheidung um den Halbfinal-Einzug im Neun-Meter-Schießen fallen musste. Zunächst trafen alle drei Schützen, womit es in Runde zwei ging. Auch hier legte der SC 1920 in Person von Cihan Mutlu vor, Muhammet Canim verpasste es in der Folge nachzuziehen. Der Jubel beim SC war zugleich der emotionalste Moment der Endrunde.
In den beiden Halbfinal-Partien setzten sich die Favoriten souverän durch und ließen zu keinem Zeitpunkt einen Zweifel an ihrem Vorhaben aufkommen. Im Spiel um Platz drei schlug 06/07 die Holtener mit 2:0 und sicherte sich den Platz auf dem Treppchen. Vor vollen Rängen kam es schließlich zum Höhepunkt: SC 1920 Oberhausen gegen den 1. FC Hirschkamp im Endspiel. Zunächst starteten die Protagonisten verhalten, es war ein Spiel auf Augenhöhe. Erst in der Schlussphase sollten Tore fallen. Mit einem wuchtigen Schuss sorgte Julian Krasniqi zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit für die SC-Führung. Keine 60 Sekunden später erzielte Deniz Batman das 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Die Hirsche konnten nicht mehr kontern und mussten sich mit Rang zwei zufrieden geben.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: