Nevio Möllmann im Duell mit einem Hirschkamp-Spieler. – Foto: Marcel Eichholz

Halle OB: SC 1920 gewinnt packendes Finale gegen Hirschkamp Der SC 1920 Oberhausen Ist neuer Hallenstadtmeister in Oberhausen. Im umkämpften Endspiel setzten sich die Spielcluber mit 2:0 gegen den 1. FC Hirschkamp durch.

Es gibt einen neuen Titelträger. Im Finale der Hallenstadtmeisterschaft Oberhausen standen sich mit dem SC 1920 Oberhausen und dem 1. FC Hirschkamp die besten Mannschaften der Endrunde gegenüber. Erst in der Schlussphase fiel dann die Entscheidung und der Spielclub krönte sich um Hallen-Champion. Gut für die Veranstalter, denn es waren die Teams im Endspiel, die auch über die größte Unterstützung auf den Rängen verfügten. >>> Ihr kriegt nicht genug vom Hallenfußball? FuPa Niederrhein lädt auf seinem Youtube-Kanal komplette Spiele und Streams von Turnieren hoch. Schaut gerne vorbei.

Die Vereinsverwaltung findest du hier. So lief der Finaltag der Hallenstadtmeisterschaft Oberhausen Die klar dominierende Mannschaft gab es in der Gruppenphase der Endrunde nicht. Kein Team konnte mit der vollen Punktausbeute in die K.o.-Phase einziehen, der SC 1920 holte als einziger Teilnehmer sieben Punkte. Entsprechend spannend waren die Gruppenspiele aber und es entschied sich zumeist erst im letzten Duell, wer weiter war und für wen das Turnier vorzeitig beendet war. Neben dem SC 1920 qualifizierten sich TSV Safakspor, VFR Oberhausen, Grün-Weiß Holten, Hirschkamp, SuS 21 Oberhausen, Spvgg Sterkrade-Nord und SpVgg Sterkrade 06/07 für das Viertelfinale. >>> Die Endrunde im kompletten Re-Live GW Holten zeigt starke Leistung Als B-Ligist zog Grün-Weiß Holten in die heiße Phase ein, setzte sich im Viertelfinale mit 3:2 gegen den VFR durch. In der Partie hatten die Holtener zunächst mit 3:0 geführt, in der Schlussphase aber ein wenig an Konzentration verloren. Trotzdem war der Einzug in das Halbfinale perfekt, hier hatten die Grün-Weißen gegen den späteren Sieger aber keine Chance und mussten mit einer 0:5-Klatsche das Feld räumen. Sterkrade 06/07 setzte sich mit 2:0 gegen Safakspor durch, unterlag in der Runde der besten Vier dann aber Hirschkamp mit 1:3.

>>> Alle News zur HStM Oberhausen Zunächst schlugen die Hirsche aber noch die Nordler mit 2:0. Galed Mohamad markierte die frühe Führung (3.), Emrullah Bayhoca in der sechsten Spielminute den Endstand. Das mit Abstand spannendste Duell der Endrunde lieferten sich der Spielclub und SuS 21. 1:1-Unentschieden stand es nach den regulären zehn Minuten Spielzeit, sodass die Entscheidung um den Halbfinal-Einzug im Neun-Meter-Schießen fallen musste. Zunächst trafen alle drei Schützen, womit es in Runde zwei ging. Auch hier legte der SC 1920 in Person von Cihan Mutlu vor, Muhammet Canim verpasste es in der Folge nachzuziehen. Der Jubel beim SC war zugleich der emotionalste Moment der Endrunde.