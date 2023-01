Halle OB. Das sind die Teilnehmer der Endrunde Hallenstadtmeisterschaft Oberhausen. Am Samstag und Sonntag sind 32 Mannschaften in der Vorrunde angetreten, die besten acht stehen am 22. Januar in der Finalrunde.

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause findet in diesem Winter endlich wieder die Hallenstadtmeisterschaft in Oberhausen statt. Am Wochenende startete das Turnier mit 33 Mannschaften. Dabei kam es zu spannenden Duellen und einigen Überraschungen. Die acht Gruppensieger haben sich für die Finalrunde qualifiziert, die am 22. Januar in der Sporthalle Schmachtendorf ausgetragen wird.

Die 35. Auflage der Hallenstadtmeisterschaft Oberhausen ist in vollem Gang. Am Wochenende standen sich die 33 gemeldeten Teams in der Vorrunde in acht Gruppen gegenüber. Die jeweiligen Gruppenersten haben sich für die Endrunde am 22. Januar qualifiziert. Da der eigentliche Austragungsort, die Willy-Jürissen-Halle, in diesem Winter nicht zur Verfügung steht, muss der Budenzauber in die deutlich kleinere Halle nach Schmachtendorf ausweichen. Das zu befürchtende Chaos blieb weitestgehend aus, doch die Veranstalter beklagen einen großen Einnahmeverlust.

Rund 150 zahlende Zuschauer fanden sich am Samstag in der Halle ein, ein paar mehr kamen am Sonntag. Die hatten mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen. So beklagte Dieter Wilms, Leiter der Fachschaft Fußball des Stadtsportbundes, dass im Vorfeld die Sanitäranlagen weder gereinigt noch auf Funktionstüchtigkeit überprüft worden seien. "Das ist das Mindeste, was im Vorfeld hätte gemacht werden können. Dass das Turnier hier stattfindet, stand schon länger fest und wurde rechtzeitig kommuniziert", artikulierte er seinen Ärger in der WAZ. So mussten die Organisatoren viel improvisieren, was im Großen und Ganzen gelang.