Halle Neuss: Weissenberg und Holzheim ziehen in die Endrunde ein

Schon im Vorjahr trafen sich die SVG Neuss-Weissenberg und Holzheimer SG in einem Hallen-Endspiel – damals aber noch in der Endrunde der Neusser Kreismeisterschaft. So hat die "Revanche" des Bezirksligisten zum Abschluss des dritten Turniertags auch höchstens symbolische Bedeutung. Beide Teams standen schon zuvor als Teilnehmer an der Endrunde fest. Die Erklärung dazu: In allen Staffeln, in denen ein Oberligist oder Landesligist teilnimmt – bedeutet Staffeln drei, vier und fünf – zieht auch der Finalteilnehmer in die Endrunde ein.
Der dritte Tag begann gleich mit einem gehörigen Spektakel. SuS Gohr schien mental wohl noch nicht direkt anwesende Orken-Noithausener mit einem Dreierpack von Kevin Römer in die Schranken zu weisen, doch der A-Ligist raffte sich noch einmal auf und drehte aus dem 0:3-Rückstand noch einen Sieg auf letzter Rille.
Von diesem Rückschlag sollte sich Gohr nicht mehr erholen, verlor auch die beiden weiteren Gruppenspiele und musste punktlos die Segel streichen. Hackenbroich durfte sich bis zur dritten Begegnung ernsthafte Hoffnungen auf den Einzug ins Halbfinale machen, kassierte im Showdown mit Orken dann jedoch eine deftige 1:9-Abreibung, gleichzeitig auch die höchste Pleite des bisherigen Turnierverlaufs. Somit war der Weg frei für Orken hinter dem schad- wie mühelosen Bezirksligisten Neuss-Weissenberg in die nächste Runde einzuziehen.
Gegen den Oberligisten war einfach kein Kraut gewachsen. Mit einer phänomenalen Tordifferenz von 23:1 marschierte die HSG ohne nennenswerte Probleme ins Halbfinale. Dabei übte sich das Team auch im Multitasking: Parallel bezwang der übrige Kader den Landesligisten Victoria Mennrath auf gewohntem Geläuf mit 5:1. Dahinter behauptete sich der FSV Vatan mit zwei verdienten Erfolgen gegen die beiden B-Ligisten in der Gruppe. Der SV Rot-Weiß Elfgen durfte sich bis zum Schluss sogar noch kleine Hoffnungen aufs Weiterkommen machen, scheiterte schließlich jedoch im letzten Gruppenspiel an Vatan mit 0:3.
Vielleicht etwas überraschend hatte Vatan lange Zeit mehr vom Spiel, kam aber zu selten entscheidend durch. Weissenberg verhinderte klare Möglichkeiten und schlug kurz vor Schluss dann selbst eiskalt zu. Tom Nilgen brach nach mit einem Freistoß den Bann (12.), kurz darauf machte der Bezirksligist mit dem zweiten Treffer alles klar und sicherte sich wie im Vorjahr einen Platz am Finaltag.
Gemessen am Verlauf der Vorrunde hätte man sich eigentlich auf das nächste Schützenfest einstellen können, doch Orken verteidigte konsequent und machte dem klar favorisierten Gegner lange das Leben schwer. Der A-Ligist stand tief, kam in seiner Grundformation aber zu selten vor das gegnerische Tor, um für die ganz dicke Überraschung zu sorgen. Nach dem Dosenöffner von Zinedine Durmus (6.) brachen allmählich die Dämme. Orken offenbarte in der Folge noch etwas mehr Räume in die Defensive, welche die HSG konsequent nutzte. Insgesamt zog sich die SG mehr als achtbar aus der Affäre, belohnte die eigenen Aufwände kurz vor Schluss sogar mit einem Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:3.
Sportlich hatte die Finalpartie keinen Aussagewert mehr. Beide Teams standen bereits als Teilnehmer an der Endrunde fest. Für den symbolischen Tagessieg legte sich Weissenberg jedoch noch einmal ordentlich ins Zeug. Der Blitztreffer von Daniel Becker (1.) sorgte für die frühe Marschroute, in der Folge war es größtenteils ein Spiel auf Augenhöhe. Treffer fielen hüben wie drüben dann noch einmal kurz vor Abschluss der Spielzeit. Durch die an den Tag gelegte Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor hatte Weissenberg am Ende auch sogar die Nase vorn.
