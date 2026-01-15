Halle Neuss: Weissenberg und Holzheim ziehen in die Endrunde ein

Schon im Vorjahr trafen sich die SVG Neuss-Weissenberg und Holzheimer SG in einem Hallen-Endspiel – damals aber noch in der Endrunde der Neusser Kreismeisterschaft. So hat die "Revanche" des Bezirksligisten zum Abschluss des dritten Turniertags auch höchstens symbolische Bedeutung. Beide Teams standen schon zuvor als Teilnehmer an der Endrunde fest. Die Erklärung dazu: In allen Staffeln, in denen ein Oberligist oder Landesligist teilnimmt – bedeutet Staffeln drei, vier und fünf – zieht auch der Finalteilnehmer in die Endrunde ein.

Gruppe 5

Der dritte Tag begann gleich mit einem gehörigen Spektakel. SuS Gohr schien mental wohl noch nicht direkt anwesende Orken-Noithausener mit einem Dreierpack von Kevin Römer in die Schranken zu weisen, doch der A-Ligist raffte sich noch einmal auf und drehte aus dem 0:3-Rückstand noch einen Sieg auf letzter Rille.

Von diesem Rückschlag sollte sich Gohr nicht mehr erholen, verlor auch die beiden weiteren Gruppenspiele und musste punktlos die Segel streichen. Hackenbroich durfte sich bis zur dritten Begegnung ernsthafte Hoffnungen auf den Einzug ins Halbfinale machen, kassierte im Showdown mit Orken dann jedoch eine deftige 1:9-Abreibung, gleichzeitig auch die höchste Pleite des bisherigen Turnierverlaufs. Somit war der Weg frei für Orken hinter dem schad- wie mühelosen Bezirksligisten Neuss-Weissenberg in die nächste Runde einzuziehen.