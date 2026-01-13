Halle Neuss live: Vier starke A-Ligisten bewerben sich um die Endrunde

Am Montag hat sich der SV Uedesheim als erstes Team für die Endrunde der Neusser Hallenkreismeisterschaft qualifiziert ( wir berichteten hier ), am Dienstag wird in Staffel 2 der zweite Qualifikant gesucht. Ab 18 Uhr geht es in der Großsporthalle am Torfstecherweg in Grevenbroich-Gustorf wieder los, und ihr könnt live bei FuPa wieder dabei sein. Nur der Sieger des Staffel-Endspiels steht gegen 22 Uhr in der Endrunde am Sonntag.

In Gruppe 3 gehen dabei zwei A-Ligisten als Favoriten auf das Halbfinale an den Start. Der SV Glehn hat als Sechster der Tabelle eine sehr gute Hinrunde gespielt und durchaus noch Kontakt zu den Aufstiegsplätzen, noch vier Punkte besser schnitt die DJK Novesia ab, die sich als Vierter mitten im Rennen um die Bezirksliga befindet. Kann hier einer der Außenseiter überraschen? Der BV Weckhoven ist Vierter in Gruppe 2 der Kreisliga B, also durchaus auch an Siege gewöhnt, während die SG Frimmersdorf-Neurath aus dem Mittelfeld der Kreisliga C wohl schon einen sehr starken Abend erwischen müsste, um eine Rolle zu spielen.

In Gruppe 4 ist die Konstellation ähnlich. Auch hier treten zwei A-Ligisten an, die weit oben mitmischen. Germania Grefrath ist mit satten 42 Zählern Spitzenreiter und Bezirksliga-Anwärter Nummer eins, die Sportfreunde Vorst sind direkt zwischen Novesia und dem SV Glehn Fünfter. Ein Halbfinale mit vier starken A-Ligisten aus den Top-Sechs wäre also denkbar. Streitig machen will Grefrath und Vorst das womöglich die DJK Hoisten, die in der Kreisliga B, Gruppe 2 derzeit als Zweiter um den Aufstieg spielt. Vierter im Bunde ist die DJK Rheinkraft Neuss, die in der Kreisliga C, Gruppe 1 allerdings mit nur sieben Zählern keine große Rolle spielt.

Wie an allen Turniertagen findet ihr auch in dieser Gruppe wieder das volle FuPa-Paket. Ihr könnt den Turniertag direkt über die Liveticker verfolgen. Von dort aus könnt ihr auch bequem die Höhepunkte bei FuPa.tv oder wahlweise auch gleich den Livestream auf dem YouTube-Kanal von FuPa Niederrhein erreichen. Den Livestream findet ihr auch gleich hier im Text. Den Kanal abonniert ihr am besten auch gleich, um jetzt und in Zukunft keine spannenden Übertragungen mehr zu verpassen. Im Nachgang runden Berichte und Fotos unsere Turnierbegleitung ab.