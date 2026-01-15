Halle Neuss: Kapellen und 1. FC Grevenbroich-Süd am Sonntag dabei

Mit dem SV Uedesheim, Germania Grefrath, der SVG Neuss-Weissenberg und der Holzheimer SG standen seit Mittwochabend vier Teilnehmer für die Endrunde der Neusser Hallenkreismeisterschaft am Sonntag fest. Am Donnerstag wurden zwei weitere Teams ermittelt - und auch in Staffel 4 setzten sich am Ende die Favoriten durch.
Als Landesligist war der SC Kapellen in Staffel 4 klarer Favorit, und er wurde dieser Rolle auch eindeutig gerecht. Zum Auftakt gab es in Gruppe 8 ein 2:0 gegen den SSV Delrath, gefolgt von einem 3:1 gegen den FC Delhoven und letztlich einem 7:1 gegen den C-Ligisten Eintracht Hoeningen. Um Platz zwei ging es in der Gruppe dann im finalen Spiel zwischen Delrath und Delhoven. In diesem Derby reichte den Delhovenern ein Remis, das sie beim 3:3 am Ende auch holten, allerdings erst in der letzten Spielminute, nachdem der FC 2:1 geführt hatte und dann mit 2:3 in Rückstand geraten war. Der Treffer von Marcel Klein sorgte so für den Halbfinaleinzug. Hoeningen blieb in der Gruppe ohne Punktgewinn.
In Gruppe 7 gewann der 1. FC Grevenbroich-Süd nicht nur das Derby gegen den TuS Grevenbroich mit 2:0, sondern auch mit 7:1 gegen den Polizei SV Neuss und mit 7:0 gegen TJ Dormagen. Somit war der Auftritt durchaus noch fulminanter als der des SC Kapellen, der eher kontrolliert ins Halbfinale einzog. Auch hier fiel die Entscheidung um Platz zwei im letzten Gruppenspiel zwischen dem Polizei SV Neuss und dem TuS Grevenbroich, durch ein 3:1 verhinderte der PSV den totalen Grevenbroicher Triumph. TJ Dormagen blieb am Ende ohne Punkt.
Das erste Halbfinale war dann äußerst spannend. Lange passierte nichts zwischen dem 1. FC Süd und dem FC Delhoven, ehe Berkay Köktürk die Partie in der letzten Minute mit dem 1:0 entschied, ehe es zum Neunmeterschießen kam. Im zweiten Halbfinale gab es ein klares 4:1 des SC Kapellen gegen den PSV Neuss, für die Kapellener trafen Luis Giesen, Alexandros Kiriakidis, Alexander Fuchs und Nils Mäker - auch den Treffer des PSV erzielte der SCK selbst. Damit standen die beiden Qualifikanten für die Endrunde am Sonntag schon fest, dennoch war das Finale intensiv und das beste Spiel des Abends. Beim Stand von 3:3 ging es ins Neunmeterschießen, wo sich Kapellen mit 6:5 durchsetzte. Luis Giesen sorgte für den entscheidenden Treffer.
Wie an allen Turniertagen findet ihr auch in dieser Gruppe wieder das volle FuPa-Paket. Ihr könnt den Turniertag direkt über die Liveticker verfolgen. Von dort aus könnt ihr auch bequem die Höhepunkte bei FuPa.tv oder wahlweise auch gleich den Livestream auf dem YouTube-Kanal von FuPa Niederrhein erreichen. Den Kanal abonniert ihr am besten auch gleich, um jetzt und in Zukunft keine spannenden Übertragungen mehr zu verpassen. Im Nachgang runden Berichte und Fotos unsere Turnierbegleitung ab.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: