Der SC Kapellen und der 1. FC Grevenbroich-Süd lieferten sich ein spannendes Finale. – Foto: Sascha Köppen

Halle Neuss: Kapellen und 1. FC Grevenbroich-Süd am Sonntag dabei Nachdem bereits vier Teilnehmer für die Endrunde der Neusser Hallenkreismeisterschaft feststanden, wurden am Donnerstag zwei weitere ermittelt. Der SC Kapellen war als Landesligist klarer Favorit, der 1. FC Grevenbroich-Süd ist ebenfalls dabei. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 Bezirksliga 1 Oberliga Niederrhein Kreisliga A GV/NE Kreisliga B1 GV/NE + 45 weitere

Mit dem SV Uedesheim, Germania Grefrath, der SVG Neuss-Weissenberg und der Holzheimer SG standen seit Mittwochabend vier Teilnehmer für die Endrunde der Neusser Hallenkreismeisterschaft am Sonntag fest. Am Donnerstag wurden zwei weitere Teams ermittelt - und auch in Staffel 4 setzten sich am Ende die Favoriten durch.

Kapellen wird der Favoritenrolle gerecht Als Landesligist war der SC Kapellen in Staffel 4 klarer Favorit, und er wurde dieser Rolle auch eindeutig gerecht. Zum Auftakt gab es in Gruppe 8 ein 2:0 gegen den SSV Delrath, gefolgt von einem 3:1 gegen den FC Delhoven und letztlich einem 7:1 gegen den C-Ligisten Eintracht Hoeningen. Um Platz zwei ging es in der Gruppe dann im finalen Spiel zwischen Delrath und Delhoven. In diesem Derby reichte den Delhovenern ein Remis, das sie beim 3:3 am Ende auch holten, allerdings erst in der letzten Spielminute, nachdem der FC 2:1 geführt hatte und dann mit 2:3 in Rückstand geraten war. Der Treffer von Marcel Klein sorgte so für den Halbfinaleinzug. Hoeningen blieb in der Gruppe ohne Punktgewinn. >>> Hier geht es zum Turnierplan >>> Hallenkreismeisterschaft Grevenbroich-Neuss - Highlights auf FuPa.tv >>> Hallenkreismeisterschaft Grevenbroich-Neuss - die Livestreams auf YouTube Grevenbroicher Derby und Gruppensieg an 1. FC Süd In Gruppe 7 gewann der 1. FC Grevenbroich-Süd nicht nur das Derby gegen den TuS Grevenbroich mit 2:0, sondern auch mit 7:1 gegen den Polizei SV Neuss und mit 7:0 gegen TJ Dormagen. Somit war der Auftritt durchaus noch fulminanter als der des SC Kapellen, der eher kontrolliert ins Halbfinale einzog. Auch hier fiel die Entscheidung um Platz zwei im letzten Gruppenspiel zwischen dem Polizei SV Neuss und dem TuS Grevenbroich, durch ein 3:1 verhinderte der PSV den totalen Grevenbroicher Triumph. TJ Dormagen blieb am Ende ohne Punkt.