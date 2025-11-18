Halle Neuss: Jetzt kann’s eigentlich losgehen

Vom 12. bis zum 18. Januar geht es in der Halle am Torfstecherweg in Gustorf zur Sache. Alle jagen die Holzheimer SG.
Als Gastgeber der 34. Kreishallenmeisterschaft vom 12. bis 18. Januar in Gustorf griff Grevenbroichs Bürgermeister Klaus Krützen in den Räumen des Hauptsponsors Autohaus Gottfried Schultz an der Hammer Landstraße beherzt in den Lostopf. Wichtig dabei: In den Staffeln mit den Topteams Holzheimer SG, DJK Gnadental und SC Kapellen qualifizieren sich zwei Mannschaften für die Endrunde. Damit sich die vermeintlich besten Teams nicht schon vorher aus dem Turnier boxen, waren Holzheim als Oberligist, Gnadental und Kapellen als Landesligisten, die Bezirksligisten Uedesheim, Weissenberg, 1. FC Grevenbroich-Süd und Nievenheim sowie die stärksten A-Ligisten DJK Novesia, Wevelinghoven und Grefrath als Gruppenköpfe gesetzt.
Gruppe 1: 1. SV Uedesheim, 2. FC Straberg, 3. VfR Büttgen, 4. VfR 06 Neuss
Gruppe 2: 1. BV Wevelinghoven, 2. TuS Reuschenberg, 3. FC Zons, 4. SG Rommerskichen/Gilbach
Gruppe 3: 1. DJK Novesia, 2. SV Glehn, 3. BV Weckhoven, 4. SG Frimmersdorf/Neurath
Gruppe 4: 1. SV Germania Grefrath, 2. SF Vorst, 3. DJK Hoisten, 4. DJK Rheinkraft
Gruppe 5: 1. SVG Weissenberg, 2. SG Orken/Noithausen, 3. TuS Hackenbroich, 4. SuS Gohr
Gruppe 6: 1. Holzheimer SG, 2. FSV Vatan, 3. Rot-Weiß Elfgen, 4. Rheinwacht Stürzelberg
Gruppe 7: 1. 1. FC Grevenbroich-Süd, 2. TuS Grevenbroich, 3. PSV Neuss, 4. TJ Dormagen
Gruppe 8: 1. SC Kapellen, 2. FC Delhoven, 3. SSV Delrath, 4. DJK Hoeningen
Gruppe 9: 1. DJK Gnadental, 2. SV Rosellen, 3. SG Gustorf/Gindorf, 4. SG Kaarst
Gruppe 10: 1. VdS Nievenheim, 2. SG Grimlinghausen, 3. SVG Grevenbroich, 4. SV Hemmerden, 5. KSV Mesopotamia Grevenbroich
Ging es bei der ersten Ausgabe des Turniers im Vorjahr noch ums Ticket für das Dülkener Hallenmasters, so fällt dieser zusätzliche Anreiz im Winter 2026 weg. Denn das Finalwochenende im Fußballkreis 5 findet parallel zum Masters in der Ransberghalle statt. Im vergangenen Jahr war die Holzheimer SG noch als Landesligist auf Anhieb ins Endspiel marschiert. Erst dort unterlagen die Schützlinge von Trainer Jesco Neumann dem damaligen Liga-Konkurrenten ASV Süchteln mit 4:6.
Teilnehmende Vereine: SVG Weissenberg, SC Grimlinghausen, SV Bedburdyck/Gierath, SGKaarst, 1. FC Bedburdyck/Gierath, SG Gustorf/Gindorf, BV Wevelinghoven
Gruppe 1: SC Kapellen, 2. SG Neukirchen/Hülchrath, TuS Reuschenberg, SV Glehn
Gruppe 2: 1. FC-Süd, Rhw. Stürzelberg, DJK Hoisten, FK Helpenstein
Gruppe 3: VfL Jüchen/Otzenrath, TSV Norf, DJK Novesia, SF Vorst, SG Gustorf/Gindorf