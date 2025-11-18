– Foto: Sascha Köppen

Halle Neuss: Jetzt kann’s eigentlich losgehen Grevenbroich & Neuss: Die Gruppen für die 34. Kreishallenmeisterschaft sind ausgelost. Verlinkte Inhalte Kreisliga A GV/NE

Vom 12. bis zum 18. Januar geht es in der Halle am Torfstecherweg in Gustorf zur Sache. Alle jagen die Holzheimer SG.

Als Gastgeber der 34. Kreishallenmeisterschaft vom 12. bis 18. Januar in Gustorf griff Grevenbroichs Bürgermeister Klaus Krützen in den Räumen des Hauptsponsors Autohaus Gottfried Schultz an der Hammer Landstraße beherzt in den Lostopf. Wichtig dabei: In den Staffeln mit den Topteams Holzheimer SG, DJK Gnadental und SC Kapellen qualifizieren sich zwei Mannschaften für die Endrunde. Damit sich die vermeintlich besten Teams nicht schon vorher aus dem Turnier boxen, waren Holzheim als Oberligist, Gnadental und Kapellen als Landesligisten, die Bezirksligisten Uedesheim, Weissenberg, 1. FC Grevenbroich-Süd und Nievenheim sowie die stärksten A-Ligisten DJK Novesia, Wevelinghoven und Grefrath als Gruppenköpfe gesetzt.

Staffel 1 (Montag, 12. Januar)

Gruppe 1: 1. SV Uedesheim, 2. FC Straberg, 3. VfR Büttgen, 4. VfR 06 Neuss Gruppe 2: 1. BV Wevelinghoven, 2. TuS Reuschenberg, 3. FC Zons, 4. SG Rommerskichen/Gilbach