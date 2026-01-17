Der Finaltag in Neuss verspricht viel Spannung. – Foto: Markus Becker

Halle Neuss: Endrunden-Teilnehmer, Auslosung und Spielplan Vor dem Finaltag der Neusser Hallenkreismeisterschaft am Sonntag geben wir eine Prognose ab, wer die Favoriten sind. Ab 11.30 Uhr könnt ihr den Tag im Ticker, bei FuPa.tv und im Livestream verfolgen.

Acht Mannschaften haben sich für die Endrunde der Neusser Hallenkreismeisterschaft 2026 qualifiziert, ab 11.30 Uhr wird am Sonntag der Sieger ermittelt, der gegen 18.30 Uhr feststehen sollte. Wie haben sich die Finalisten in der Vorrunde geschlagen? FuPa gibt eine Prognose für die Endrunde in der Großsporthalle in Gustorf ab. Natürlich könnt ihr das Turnier am Sonntag wieder live bei FuPa verfolgen.

Am Samstagmittag hat der Kreis Neuss die Auslosung der Endrundengruppen für den Sonntag durchgeführt. Dabei kam Folgendes heraus: Gruppe A: 1. FC Grevenbroich-Süd, SV Rosellen, SVG Neuss-Weissenberg, SV Uedesheim

Gruppe B: VdS Nievenheim, Holzheimer SG, Germania Grefrath, SC Kapellen-Erft Der Spielplan für den Sonntag ist ebenfalls bereits eingetragen, alles dazu erfahrt ihr mit dem Klick auf die Turnierübersicht hier unterhalb. Die Auslosung könnt ihr auch hier im Video sehen:

Die Finalisten im Überblick: SV Uedesheim (Sieger Staffel 1):

Bezirksligist SV Uedesheim hatte es im Finale mit dem BV Wevelinghoven zu tun, setzte sich mit 4:2 gegen den A-Ligisten durch. Im Halbfinale gab es ein 3:1 gegen Reuschenberg, nur beim 0:0 gegen den VfR Büttgen zum Auftakt ließ der SVÜ zwei Punkte liegen. Um ein Wort um den Turniersieg mitsprechen zu können, muss sich Uedesheim sicherlich noch steigern. SV Germania Grefrath (Sieger Staffel 2):

Germania Grefrath ist Spitzenreiter der Kreisliga A Neuss, spazierte in diesem Selbstverständnis auch mit drei Siegen durch die Gruppenphase der Vorrunde. Im Halbfinale gegen den B-Ligisten BV Weckhoven wurde es jedoch dramatisch, doch die Grefrather holten ein 0:2 auf und siegten letztlich im Neunmeterschießen. Im Finale gab es dann ein 3:1 gegen Novesia Neuss. Mit den Grefrathern dürfte zu rechnen sein. SVG Neuss-Weissenberg (Sieger Staffel 3):

Der Bezirksligist SVG Neuss-Weissenberg hat den vielleicht bisher ansehnlichsten Fußball gespielt, im bedeutungslosen Finale sogar den Oberligisten Holzheimer SG mit 4:2 besiegt. Der Ball lief durchweg mehr als ansehnlich, so stellt man sich Hallenfußball vor. 14:1 Tore gab es in den drei Spielen der Gruppenphase. Damit haben sich die SVG-Kicker für den Sonntag in die Favoritenrolle geschossen. Holzheimer SG (Zweiter Staffel 3):

Auch die Holzheimer SG wusste in Staffel 3 zu überzeugen, hätten jede andere Staffel wahrscheinlich gewonnen, musste sich eben nur den starken Weissenbergern geschlagen geben, als die Qualifikation für den Sonntag aber schon in der Tasche war. Mit 23 Treffern in drei Spielen der Gruppenphase war Oberligist Holzheim das offensivste Team, Dion Gutaj mit elf Treffern bisheriger Mann des Turniers. Niemand sollte Holzheim unterschätzen. SC Kapellen-Erft (Sieger Staffel 4):

Der Landesligist SC Kapellen war in der Vorrunde der Meister des kontrollierten Sieges. Bis auf das 7:1 gegen Hoeningen feuerte der SC in den Gruppenspielen kein Feuerwerk ab, ließ mit nur zwei Gegentreffern in drei Spielen aber auch nichts anbrennen. Nach einem 4:1 im Halbfinale gegen den Polizei SV gab es das beste Spiel dann im Finale gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd, das im Finale gewonnen wurde. Die gute Organisation kann sich am Sonntag womöglich auszahlen. 1. FC Grevenbroich-Süd (Zweiter Staffel 4):

Der 1. FC Grevenbroich-Süd marschierte mit drei Siegen und ansehnlichem Fußball durch die Gruppenphase, schoss 16:1 Tore, war als ebenfalls vorne wie hinten top. Im Halbfinale reichte dem Bezirksligisten dann ein Treffer gegen den FC Delhoven, bis es zum spannenden, wenn auch bedeutungslosen Staffelfinale gegen Kapellen kam, das die Truppe von Christian Niebel auch hätte gewinnen können. Sollte man im Auge haben. SV Rosellen (Sieger Staffel 5):

Der A-Ligist SV Rosellen überraschte am Freitag mit dem Gruppensieg, hatte sich zuvor bereits in Gruppe 9 als Sieger durchgesetzt und so mit dafür gesorgt, dass Landesligist DJK Gnadental bereits nach drei Partien seine Taschen packen musste. Im Halbfinale gab es dann ein 3:1 gegen die SVG Grevenbroich, das allerdings erst spät entschieden wurde, im Finale drehte der SVR das Spiel gegen Nievenheim in einen Sieg. Kann Rosellen vorne noch etwas zulegen, muss man das Team im Auge haben. VdS Nievenheim (Zweiter Staffel 5):