Halle Nettetal: Neuer Turniermodus und Kaldenkirchen als Favorit

Beim SC Rhenania Hinsbeck blickt Trainer Sebastian Steinhauer dem Turnier mit Spannung entgegen. Der Coach kennt Stadtmeisterschaften aus Krefeld, wo er bereits mehrfach dabei war. „Das waren immer richtig gute Turniere. Jetzt ist es in Nettetal mal etwas Neues, etwas anderes. Das hört sich alles sehr gut an“, sagt Steinhauer. Hinsbeck wird mit der ersten Mannschaft antreten. „Wir machen mit der Ersten mit und wollen das Turnier auch nutzen. Ich werde schon mit einer ordentlichen Mannschaft antreten“, kündigt der Trainer an.