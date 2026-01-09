 2026-01-09T09:36:09.492Z

Allgemeines
Die Hallenstadtmeisterschaft in Nettetal steht an.
Die Hallenstadtmeisterschaft in Nettetal steht an. – Foto: Markus Becker

Halle Nettetal: Neuer Turniermodus und Kaldenkirchen als Favorit

Am Sonntag spielen sieben Mannschaften um bei der Hallenstadtmeisterschaft in Nettetal. Für diese Ausgabe mussten die Verantwortlichen den Spielmodus ändern. Kritische Worte gibt es zum Fernbleiben von Union Nettetal.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A KE/KRE
Kreisliga B1 KEM/KRE
Kreisliga B2 KEM/KRE
HStM Nettetal
TSV Kaldenk.

Schauplatz der diesjährigen Hallenstadtmeisterschaft in Nettetal ist die Lobbericher Sporthalle an der Süchtelner Straße, Ausrichter ist der TSV Kaldenkirchen. Sieben Mannschaften spielen dort am Sonntag, 11. Januar, ab 13 Uhr um den Stadttitel.

Aufrufe: 09.1.2026, 10:30 Uhr
Markus BeckerAutor