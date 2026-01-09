Halle Nettetal: Neuer Turniermodus und Kaldenkirchen als Favorit

Spielplan: Nettetal – Leuth (13 Uhr), Lötsch – Leutherheide (13.12 Uhr), Hinsbeck – Schaag (13.24 Uhr), Kaldenkirchen –Nettetal (13.36 Uhr), Leutherheide –Leuth (13.48 Uhr), Schaag – Lötsch (14 Uhr), Kaldenkirchen – Hinsbeck (14.12 Uhr), Leutherheide – Nettetal (14.24 Uhr), Leuth – Schaag (14.36 Uhr), Lötsch – Kaldenkirchen (14.48 Uhr), Nettetal – Hinsbeck (15 Uhr), Schaag – Leutherheide (15.12 Uhr), Kaldenkirchen – Leuth (15.24 Uhr), Hinsbeck – Lötsch (15.36 Uhr), Schaag – Nettetal (15.48 Uhr), Leutherheide – Kaldenkirchen (16 Uhr), Leuth – Hinsbeck (16.12 Uhr), Nettetal – Lötsch (16.24 Uhr), Kaldenkirchen – Schaag (16.36 Uhr), Hinsbeck – Leutherheide (16.48 Uhr), Lötsch – Leuth (17 Uhr)