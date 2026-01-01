 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Wer gewinnt in Moers?
Wer gewinnt in Moers? – Foto: Marcel Eichholz

Halle Moers live: Stadtpokal beginnt am Samstag

Hallenstadtpokal Moers: Am Samstag und Sonntag wird der Budenzauber in Moers zelebriert, doch wer gewinnt?

Hallenstadtpokal Moers: Am Samstag und Sonntag wird der Budenzauber in Moers zelebriert, doch wer gewinnt? Verfolgt das Turnier auf FuPa!

Gruppe A
Sa., 03.01.26 12:00 Uhr MSV Moers - GSV Moers

Gruppe B
Sa., 03.01.26 12:19 Uhr FC Rot-Weiß Moers - TV Kapellen

Gruppe A
Sa., 03.01.26 12:38 Uhr SC Rheinkamp - FC Niederrhein Soccer

Gruppe B
Sa., 03.01.26 12:57 Uhr VfL Repelen - TV Asberg

Gruppe A
Sa., 03.01.26 13:16 Uhr FC Moers-Meerfeld - FC Mattheck Moers

Gruppe B
Sa., 03.01.26 13:35 Uhr SV Schwafheim - SV Scherpenberg

Gruppe A
Sa., 03.01.26 13:54 Uhr SC Rheinkamp - MSV Moers

Gruppe B
Sa., 03.01.26 14:13 Uhr VfL Repelen - FC Rot-Weiß Moers

Gruppe A
Sa., 03.01.26 14:32 Uhr FC Mattheck Moers - GSV Moers

Gruppe B
Sa., 03.01.26 14:51 Uhr SV Scherpenberg - TV Kapellen

Gruppe A
Sa., 03.01.26 15:10 Uhr FC Niederrhein Soccer - FC Moers-Meerfeld

Gruppe B
Sa., 03.01.26 15:29 Uhr TV Asberg - SV Schwafheim

Gruppe A
Sa., 03.01.26 15:48 Uhr MSV Moers - FC Mattheck Moers

Gruppe B
Sa., 03.01.26 16:07 Uhr FC Rot-Weiß Moers - SV Scherpenberg

Gruppe A
Sa., 03.01.26 16:26 Uhr FC Moers-Meerfeld - SC Rheinkamp

Gruppe B
Sa., 03.01.26 16:45 Uhr SV Schwafheim - VfL Repelen

Gruppe A
Sa., 03.01.26 17:04 Uhr GSV Moers - FC Niederrhein Soccer

Gruppe B
Sa., 03.01.26 17:23 Uhr TV Kapellen - TV Asberg

Gruppe A
So., 04.01.26 11:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - MSV Moers

Gruppe B
So., 04.01.26 11:34 Uhr SV Schwafheim - FC Rot-Weiß Moers

Gruppe A
So., 04.01.26 11:53 Uhr FC Niederrhein Soccer - FC Mattheck Moers

Gruppe B
So., 04.01.26 12:12 Uhr TV Asberg - SV Scherpenberg

Gruppe A
So., 04.01.26 12:31 Uhr SC Rheinkamp - GSV Moers

Gruppe B
So., 04.01.26 12:50 Uhr VfL Repelen - TV Kapellen

Gruppe A
So., 04.01.26 13:09 Uhr FC Niederrhein Soccer - MSV Moers

Gruppe B
So., 04.01.26 13:28 Uhr TV Asberg - FC Rot-Weiß Moers

Gruppe A
So., 04.01.26 13:47 Uhr GSV Moers - FC Moers-Meerfeld

Gruppe B
So., 04.01.26 14:06 Uhr TV Kapellen - SV Schwafheim

Gruppe A
So., 04.01.26 14:25 Uhr FC Mattheck Moers - SC Rheinkamp

Gruppe B
So., 04.01.26 14:44 Uhr SV Scherpenberg - VfL Repelen

Viertelfinale
So., 04.01.26 15:15 Uhr -
So., 04.01.26 15:32 Uhr -
So., 04.01.26 15:49 Uhr -
So., 04.01.26 16:06 Uhr -

Halbfinale
So., 04.01.26 16:23 Uhr -
So., 04.01.26 16:40 Uhr -

Spiel um Platz 3
So., 04.01.26 17:00 Uhr -

Finale
So., 04.01.26 17:20 Uhr -

