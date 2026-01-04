Halle Moers live: So läuft der Final-Sonntag!

Hallenstadtpokal Moers live: Am Sonntag wird zunächst die Vorrunde beendet, ehe es in die Endrunde geht. Verfolgt das Turnier auf FuPa!
Gruppe A
So., 04.01.26 11:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - MSV Moers
Gruppe B
So., 04.01.26 11:34 Uhr SV Schwafheim - FC Rot-Weiß Moers
Gruppe A
So., 04.01.26 11:53 Uhr FC Niederrhein Soccer - FC Mattheck Moers
Gruppe B
So., 04.01.26 12:12 Uhr TV Asberg - SV Scherpenberg
Gruppe A
So., 04.01.26 12:31 Uhr SC Rheinkamp - GSV Moers
Gruppe B
So., 04.01.26 12:50 Uhr VfL Repelen - TV Kapellen
Gruppe A
So., 04.01.26 13:09 Uhr FC Niederrhein Soccer - MSV Moers
Gruppe B
So., 04.01.26 13:28 Uhr TV Asberg - FC Rot-Weiß Moers
Gruppe A
So., 04.01.26 13:47 Uhr GSV Moers - FC Moers-Meerfeld
Gruppe B
So., 04.01.26 14:06 Uhr TV Kapellen - SV Schwafheim
Gruppe A
So., 04.01.26 14:25 Uhr FC Mattheck Moers - SC Rheinkamp
Gruppe B
So., 04.01.26 14:44 Uhr SV Scherpenberg - VfL Repelen
Viertelfinale
So., 04.01.26 15:15 Uhr -
So., 04.01.26 15:32 Uhr -
So., 04.01.26 15:49 Uhr -
So., 04.01.26 16:06 Uhr -
Halbfinale
So., 04.01.26 16:23 Uhr -
So., 04.01.26 16:40 Uhr -
Spiel um Platz 3
So., 04.01.26 17:00 Uhr -
Finale
So., 04.01.26 17:20 Uhr -
Gruppe A
Sa., 03.01.26 12:00 Uhr MSV Moers - GSV Moers 3:2
Gruppe B
Sa., 03.01.26 12:19 Uhr FC Rot-Weiß Moers - TV Kapellen 3:1
Gruppe A
Sa., 03.01.26 12:38 Uhr SC Rheinkamp - FC Niederrhein Soccer 1:4
Gruppe B
Sa., 03.01.26 12:57 Uhr VfL Repelen - TV Asberg 4:2
Gruppe A
Sa., 03.01.26 13:16 Uhr FC Moers-Meerfeld - FC Mattheck Moers 1:5
Gruppe B
Sa., 03.01.26 13:35 Uhr SV Schwafheim - SV Scherpenberg 0:5
Gruppe A
Sa., 03.01.26 13:54 Uhr SC Rheinkamp - MSV Moers 1:5
Gruppe B
Sa., 03.01.26 14:13 Uhr VfL Repelen - FC Rot-Weiß Moers 6:0
Gruppe A
Sa., 03.01.26 14:32 Uhr FC Mattheck Moers - GSV Moers 3:6
Gruppe B
Sa., 03.01.26 14:51 Uhr SV Scherpenberg - TV Kapellen 5:1
Gruppe A
Sa., 03.01.26 15:10 Uhr FC Niederrhein Soccer - FC Moers-Meerfeld 2:2
Gruppe B
Sa., 03.01.26 15:29 Uhr TV Asberg - SV Schwafheim 4:2
Gruppe A
Sa., 03.01.26 15:48 Uhr MSV Moers - FC Mattheck Moers 6:2
Gruppe B
Sa., 03.01.26 16:07 Uhr FC Rot-Weiß Moers - SV Scherpenberg 2:7
Gruppe A
Sa., 03.01.26 16:26 Uhr FC Moers-Meerfeld - SC Rheinkamp 4:1
Gruppe B
Sa., 03.01.26 16:45 Uhr SV Schwafheim - VfL Repelen 1:5
Gruppe A
Sa., 03.01.26 17:04 Uhr GSV Moers - FC Niederrhein Soccer 2:6
Gruppe B
Sa., 03.01.26 17:23 Uhr TV Kapellen - TV Asberg 1:4
