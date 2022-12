Halle Mönchengladbach: Treffpunkt für den gesamten Fußballkreis Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach: Frank Mitschkowski begleitet für die Redaktion das Turnier als Experte.

Endlich wieder Hallenmeisterschaft! Die Pandemie hat sicher ihre Spuren hinterlassen, aber ich hoffe, dass das Turnier nach zwei Jahren Auszeit wieder entsprechend Fahrt aufnimmt und so angenommen wird wie vor der Pandemie. Man hört es schon hier und da, viele Leute freuen sich auf das Event. Auch wenn ich mit dem ASV Süchteln nun in Viersen eine eigene Stadtmeisterschaft habe, werde ich sicherlich in Mönchengladbach mal vorbeischauen. Für den Amateurfußball in der Stadt war es immer ein Highlight: Das sportliche Messen losgelöst von den Ligen mit allen Vereinen eines Kreises, wo nicht zwingend die ligahöchste Mannschaft das Ding gewinnt. Aus der Vergangenheit gibt es ja diverse Beispiele, bei denen sich der Underdog durchgesetzt hat. Ich habe es auch schon erlebt: Als ich mit Giesenkirchen als Bezirksligist das Finale gegen den SC Hardt verloren habe, damals A-Ligist. Und natürlich ist es auch ein Treffen aller Fußballverrückten aus dem Amateursport, inklusive Funktionären, Schiedsrichtern und vielen ehemaligen Spielern und Weggefährten – da trifft sich über zwei Wochen der gesamte Fußballkreis an der Theke. Das macht es so besonders. Einziger Wermutstropfen: Die Halle ist für das Event einen Tick zu klein.

Aber wie ist ein Team in der Halle erfolgreich? Eine Mannschaft muss mit seinen vier Feldspielern diszipliniert und kompakt agieren, entweder in einer 2-2- oder in einer 3-1-Formation, die ich immer gerne gespielt habe. Das schnelle Umschalten in die Defensive ist entscheidend. Denn ich bin der Meinung, dass 80 Prozent der Tore nach einem Ballverlust fallen, also nach einem Konter – weil die eine Mannschaft nach Ballgewinn dann zumeist in Überzahl angreift und der Gegner unsortiert ist. Es ist schwierig, aus dem Spiel heraus Tore zu erzielen – außer du bist individuell enorm stark. In der Vergangenheit haben wir viele Ausnahmespieler gesehen wie Thorben Schmitt, Christian Kühl, Ali Salgin oder André Kuhlen, die es verstanden haben, die Banden als Mitspieler einzusetzen und Gegenspieler so aus dem Spiel zu nehmen. Solche Spieler sind das Salz in der Suppe und machen den Hallenfußball zu etwas Besonderem. Leider sind diese Typen aber weniger geworden.

Mein persönlicher Favorit für diese Austragung ist Victoria Mennrath – nicht nur, da sie als Landesligist eines der ligahöchsten Teams sind. Mit den Leuten, die sie zur Verfügung haben und der Art und Weise, wie sie bislang auf dem Feld aufgetreten sind, der individuellen und technischen Qualität, hat Mennrath einfach den stärksten Kader. Ich sehe aber auch fünf bis sechs Mannschaften, die mit etwas Spielglück Mennrath wehtun können. Nicht unterschätzen würde ich den A-Ligisten Odenkirchen, der eine gute Mischung zwischen erfahreren und jungen Spielern hat, hinter den Kulissen eine gute Arbeit leistet und so sukzessive versucht, an alte erfolgreiche Zeiten anzuknüpfen.