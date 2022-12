Halle Mönchengladbach: So lief die Vorrunde bei den Junioren Schon vor Weihnachten war bei den Fußball-Hallenstadtmeisterschaften der Junioren jeden Tag viel Betrieb in der Jahnhalle. Mit den B-Junioren findet am Freitagabend die erste Endrunde statt – weiter geht es mit den jüngsten Teams nach den Feiertagen.

Auch bei den A-Junioren sind an drei Tagen die Vorrunden ebenfalls schon ausgespielt worden. Am Samstag setzte sich in der Gruppe 1 souverän der SV Lürrip mit drei Siegen aus drei Spielen durch – auch gegen den Gruppenzweiten, die SpVgg. Odenkirchen, gab es einen klaren 5:0-Erfolg. Mit sechs Punkten aus den anderen Partien gelang Odenkirchen trotzdem der Sprung in die Endrunde. Ausgeglichener ging es am Mittwoch in der Gruppe 2 zu: Am Ende erreichten drei Mannschaften neun Punkten aus vier Spielen – mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 33:6 setzte sich letztendlich der 1. FC Mönchengladbach als Gruppensieger durch. Der 1. FC besiegte unteranderem Blau-Weiß Wickrathhahn mit 18:0. Die Blau-Weißen waren bei den A-Junioren die Schießbude der Gruppe. Vier Spiele, vier Niederlagen und ein Torverhältnis von 3:45 standen am Ende zu Buche. Auch gegen den Polizei SV (1:11) und TuS Wickrath (0:11) gab es deutliche Pleiten. Sowohl Wickrath als Zweiter und der PSV als Gruppendritter gelangen der Sprung in die Endrunde. Die Topteams der Gruppe nahmen sich gegenseitig jeweils die Punkte ab: Der 1. FC schlug den PSV mit 4:3, verlor allerdings mit 2:3 gegen Wickrath, das wiederum mit 0:2 dem Polizei SV unterlag. In der Gruppe 3 am Donnerstagabend spielten die U19-Teams des SV Schelsen, der Sportfreunde Neuwerk, des SC Hardt und von DJK Hehn die verbliebenen Finalisten aus, die am Mittwoch, 04. Januar, in der Endrunde an den Start gehen. Am Ende lösten mit den punktgleichen Schelsen, Hehn und Hardt gleich drei der vier Teams ein Ticket für die Endrunde. Während Schelsen und Hehn als Tabellenerster und -zweiter weiterkamen, setzte sich der SC Hardt als bester Gruppendritter durch und kickte damit den Rheydter SV, der zuvor diesen Platz inne hatte, aus der Verlosung.

Verschiedenes Leistungsniveau

Insgesamt gab es bei den Junioren in der Vorrunde qualitativ erhebliche Unterschiede. Die üblichen Teams haben sich durchgesetzt: So haben der Polizei SV, Lürrip, Odenkirchen und der 1. FC Mönchengladbach ihre älteren Jahrgänge (A- bis C-Junioren) allesamt in die Endrunde gebracht. Hardt, Red Stars, Giesenkirchen und Wickrath kamen in zwei Altersklassen eine Runde weiter. Bis auf Wickrathhahn in der C-Jugend sind es daher die üblichen Verdächtigen im Kampf um den Hallentitel. Was allerdings auch auffiel: Viele Vereine können keine Mannschaften in allen Altersklassen stellen – vor allem bei den A- und B-Junioren ist das Teilnehmerfeld seit einigen Jahren übersichtlich. Überraschend waren für den Ausrichter hingegen die Zuschauerzahlen. Vor teils vollen Rängen spielten einige Spieler das erste Mal bei einer Hallenstadtmeisterschaft.

Zwischen Weihnachten und Silvester, wenn die Seniorenmannschaften in die Jahnhalle strömen spielen zudem noch die D-, E- und F-J-Junioren ihre Finalisten aus.