Halle Mönchengladbach: Endlich Endrunde!

Ein letztes Mal für die Hallenstadtmeisterschaft 2025/26 blickt unser Experte Raimund Schleszies (Sieger 2004 mit dem SC Hardt) auf das Turnier. Diese Spieler begeisterten den Trainer bisher. Wen er in der Gruppenphase der Endrunde vorne sieht und welchen Titelträger er tippt.
Die Vorrunde brachte für mich zwei bis drei Überraschungen, auch die Zwischenrunde war spannend, doch mit der Endrunde verbinde ich nun die Hoffnung auf tolle Begegnungen. In der Gruppe A sehe ich mit Neuwerk, Wickrath und dem Rheydter SV drei Mannschaften gleichauf. Die Sportfreunde Neuwerk werden im Auftaktspiel die überraschende 0:4-Niederlage aus der Vorrunde gegen den Rheydter SV korrigieren wollen. Ich glaube nicht, dass Ihnen das noch mal passiert. Es ist aus meiner Sicht ein großer Vorteil für die Neuwerker, dass sie fünf zusätzliche Spiele in der Zwischenrunde absolviert haben. Die Abläufe sind dann eingespielter, das hat uns bei unserem Sieg 2004, als ich mit dem SC Hardt auch über die Zwischenrunde kam, unfassbar geholfen.
Bei den Neuwerkern sehe ich es ähnlich, doch leider haben sie nicht alle Spieler dabei, die gut in der Halle sind. Sicher haben sie aber als Aufstiegskandidat auch etwas andere Prioritäten. Doch mit der defensiven Stabilität, über die das Team mit Spielern wie Tristan Yannick Benten und Özgür Sezgin verfügt, sollte eine Revanche gegen den RSV das Ziel sein. Lasse Buschmann ist für mich bislang der Unterschiedsspieler der 06er. Sein feiner linker Fuß und sein Auge für den Mitspieler vor dem Tor prägen das Spiel der Neuwerker.
Beim Rheydter SV war der junge Mo Belhamri mit seinem Tempo und seiner Spielintelligenz in der Vorrunde sehr auffällig. Dazu kommen mit Kevin Adrovic, Duru Celik, Mats Schleszies und Alex Milenovic ausgewiesene Hallenexperten, das sind ein paar richtig gute Kicker. Die Rheydter können befreit aufspielen, sie haben Lust, etwas zu reißen. Die Haltung passt, so könnte es fürs Halbfinale reichen.
Mit dem TuS Wickrath kommt ein drittes Team dazu, das ich auf Augenhöhe mit Neuwerk und Rheydt sehe. Die Vorrunde des TuS war offensiv noch nicht so überzeugend, wie es mit Spielern vom Format von Petar Popovic, Ruben Bruß und Niek Mäder sein sollte. Ich bin mir sicher, dass die Wickrather in der Endrunde brennen werden, da ist noch Potenzial. In Tim Bekkers verfügen sie zudem über einen extrem guten Torwart, der in der Vorrunde überzeugte und ein Kandidat für den besten Torwart des Turniers werden könnte.
In der Rolle des Außenseiters fühlen sich die Wickrathahner offensichtlich pudelwohl. Der Sieg in der Vorrunde gegen den 1. FC Mönchengladbach in letzter Sekunde führte die Blau-Weißen direkt in die Endrunde. Christian Engels sorgt vorne für die Tore, Kevin Schwiers organisiert die Defensive. Ich bin gespannt, ob die Blau-Weißen auch in der Endrunde mithalten können.
In Gruppe B sehe ich zwei Favoriten. Qualitativ können Polizei SV und Türkiyemspor nicht mit Mennrath und Odenkirchen mithalten. Der Polizei SV hat die Zwischenrunde aber genutzt, um sich noch einmal zu steigern. Defensiv ist die Mannschaft von Erhan Kuralay gefestigt, hat mit Sergen Er einen aufmerksamen und sehr gut mitspielenden Torwart und in der Offensive sind Marvin Küsters und Jason Krüer die Fixpunkte. Das Ziel des PSV wird sein, die anderen Teams zu ärgern. Jeder Punktgewinn wäre für die junge Mannschaft ein Erfolg.
Etwas höhere Ambitionen unterstelle ich Türkiyemspor. Ein Einzug ins Halbfinale ist zwar aufgrund der starken Konkurrenz eine Herausforderung, aber warum sollte dieses Ziel nicht ausgegeben werden? Akin Uslucan und Thomas Tümmers werden die jungen Spieler führen. Und mit Unterstützung der vielen Fans könnte sich Türkiyemspor eventuell gegen einen der beiden Favoriten Mennrath oder Odenkirchen behaupten. Dies wird allerdings einer Top-Leistung benötigen.
Die Victoria aus Mennrath stellt für mich mit Noah Kubawitz den bislang besten Hallenspieler. Ist er auf dem Parkett, rappelt es im gegnerischen Tor. Auch fand ich den Ansatz von Trainer Marc Trostel toll, sofort zu attackieren und bei Ballbesitz Gegner überall auf dem Feld im Eins-gegen-eins anzugehen. Oliver Krüppel und Miguel Werner sind flotte Spieler, Wadiem Kuliew und Alex Alexandrov fand ich sehr beweglich.
Mein Top-Favorit ist aber Odenkirchen. Was war das für ein erster Block in der Vorrunde? Vorne Pascal Schmitz als Wandspieler und Pascal Moseler in der ständigen Bewegung. Dazu Robin Wolf und Marcel Schulz. Ist der rechte Fuß von Robin Wolf frei, wird es brandgefährlich für den gegnerischen Torwart. Er ist für mich ein Kandidat für den besten Spieler des Turniers.
Im zweiten Block kommen dann noch die jungen Spieler unter Führung von Sven Moseler zum Einsatz. Auch hier ist die Qualität riesig. Linksfuß Daniel Pfaffenroth war sehr auffällig, zudem war auf Andrej Ferderer vor dem Tor Verlass. Er hat ein gutes Gespür, wo und wie ein Torjäger sich in der Halle bewegen muss.
In beiden Gruppen absolvieren die Teilnehmer nur noch drei Spiele. Taktieren, etwa um einem ungewünschten Gegner im Halbfinale aus dem Weg zu gehen, geht meistens nach hinten los. Die Teams werden volle Kanne in die Spiele gehen und das Beste herausholen, ungeachtet der Tabelle.
Im Fußball ist alles möglich, so dass ich eine Überraschung nicht ausschließe. Ich gehe aber nach den bisherigen Eindrücken von einem Finale Odenkirchen gegen Mennrath aus. Die Breite und Qualität des Hallenkaders von 05/07 mit zwei sensationellen Blöcken wird am Ende zum Finalsieg der Odenkirchener führen.
Raimund Schleszies war früher viele Jahre Trainer bei verschiedenen Vereinen in der Region. 2004 gewann er mit dem SC Hardt die Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft.
