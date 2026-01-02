Halle Mönchengladbach: Endlich Endrunde!

Die Vorrunde brachte für mich zwei bis drei Überraschungen, auch die Zwischenrunde war spannend, doch mit der Endrunde verbinde ich nun die Hoffnung auf tolle Begegnungen. In der Gruppe A sehe ich mit Neuwerk, Wickrath und dem Rheydter SV drei Mannschaften gleichauf. Die Sportfreunde Neuwerk werden im Auftaktspiel die überraschende 0:4-Niederlage aus der Vorrunde gegen den Rheydter SV korrigieren wollen. Ich glaube nicht, dass Ihnen das noch mal passiert. Es ist aus meiner Sicht ein großer Vorteil für die Neuwerker, dass sie fünf zusätzliche Spiele in der Zwischenrunde absolviert haben. Die Abläufe sind dann eingespielter, das hat uns bei unserem Sieg 2004, als ich mit dem SC Hardt auch über die Zwischenrunde kam, unfassbar geholfen.

Neuwerker Defensivkraft, Rheydter Spiellust