Halle Mönchengladbach: Alle Spiele, alle Termine - das Update!



Gruppe 1

So., 21.12.25 18:00 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - SV Wickrathberg 7:1

So., 21.12.25 18:17 Uhr BW Meer - MSV Mönchengladbach 3:2

So., 21.12.25 18:34 Uhr SC Rheindahlen - Türkiyemspor Mönchengladbach 0:8

So., 21.12.25 18:51 Uhr MSV Mönchengladbach - SV Wickrathberg 4:3

So., 21.12.25 19:08 Uhr SC Rheindahlen - BW Meer 1:5

So., 21.12.25 19:25 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - Polizei SV Mönchengladbach 3:2

So., 21.12.25 19:42 Uhr SC Rheindahlen - MSV Mönchengladbach 4:4

So., 21.12.25 19:59 Uhr BW Meer - Polizei SV Mönchengladbach 0:3

So., 21.12.25 20:16 Uhr SV Wickrathberg - Türkiyemspor Mönchengladbach 0:9

So., 21.12.25 20:33 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - SC Rheindahlen 3:1

So., 21.12.25 20:50 Uhr BW Meer - SV Wickrathberg 9:1

So., 21.12.25 21:07 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - MSV Mönchengladbach 7:1

So., 21.12.25 21:24 Uhr SV Wickrathberg - SC Rheindahlen 4:0

So., 21.12.25 21:41 Uhr MSV Mönchengladbach - Polizei SV Mönchengladbach 1:5

So., 21.12.25 21:58 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - BW Meer 7:3



Gruppe 2

Mo., 22.12.25 19:00 Uhr Eintracht Gladbach - FF Mönchengladbach 07 0:3

Mo., 22.12.25 19:17 Uhr SV Rot-Weiß Hockstein - SV Schelsen 0:0

Mo., 22.12.25 19:34 Uhr TuS Wickrath - FF Mönchengladbach 07 3:1

Mo., 22.12.25 19:51 Uhr Eintracht Gladbach - SV Rot-Weiß Hockstein 3:1

Mo., 22.12.25 20:08 Uhr SV Schelsen - TuS Wickrath 1:1

Mo., 22.12.25 20:25 Uhr FF Mönchengladbach 07 - SV Rot-Weiß Hockstein 3:2

Mo., 22.12.25 20:42 Uhr SV Schelsen - Eintracht Gladbach 4:0

Mo., 22.12.25 20:59 Uhr SV Rot-Weiß Hockstein - TuS Wickrath 1:4

Mo., 22.12.25 21:16 Uhr FF Mönchengladbach 07 - SV Schelsen 1:1

Mo., 22.12.25 21:33 Uhr TuS Wickrath - Eintracht Gladbach 5:1



Gruppe 3

Sa., 27.12.25 13:30 Uhr DJK Hehn - KFC Welate Roj Mönchengladbach

Sa., 27.12.25 13:47 Uhr Rheydter SV - SC Hardt

Sa., 27.12.25 14:04 Uhr Sportfreunde Neuwerk - KFC Welate Roj Mönchengladbach

Sa., 27.12.25 14:21 Uhr DJK Hehn - Rheydter SV

Sa., 27.12.25 14:38 Uhr SC Hardt - Sportfreunde Neuwerk

Sa., 27.12.25 14:55 Uhr KFC Welate Roj Mönchengladbach - Rheydter SV

Sa., 27.12.25 15:12 Uhr SC Hardt - DJK Hehn

Sa., 27.12.25 15:29 Uhr Rheydter SV - Sportfreunde Neuwerk

Sa., 27.12.25 15:46 Uhr KFC Welate Roj Mönchengladbach - SC Hardt

Sa., 27.12.25 16:03 Uhr Sportfreunde Neuwerk - DJK Hehn



Gruppe 4

Sa., 27.12.25 19:00 Uhr DJK/VfL Giesenkirchen - Fortuna Mönchengladbach

Sa., 27.12.25 19:17 Uhr SC Broich-Peel - SV 08 Rheydt II

Sa., 27.12.25 19:34 Uhr Victoria Mennrath - Fortuna Mönchengladbach

Sa., 27.12.25 19:51 Uhr DJK/VfL Giesenkirchen - SC Broich-Peel

Sa., 27.12.25 20:08 Uhr SV 08 Rheydt II - Victoria Mennrath

Sa., 27.12.25 20:25 Uhr Fortuna Mönchengladbach - SC Broich-Peel

Sa., 27.12.25 20:42 Uhr SV 08 Rheydt II - DJK/VfL Giesenkirchen

Sa., 27.12.25 20:59 Uhr SC Broich-Peel - Victoria Mennrath

Sa., 27.12.25 21:16 Uhr Fortuna Mönchengladbach - SV 08 Rheydt II

Sa., 27.12.25 21:33 Uhr Victoria Mennrath - DJK/VfL Giesenkirchen



Gruppe 5

So., 28.12.25 13:30 Uhr FC Blau-Weiß Wickrathhahn - BV Grün-Weiß Holt

So., 28.12.25 13:47 Uhr Red Stars Mönchengladbach - SV Lürrip

So., 28.12.25 14:04 Uhr 1. FC Mönchengladbach - BV Grün-Weiß Holt

So., 28.12.25 14:21 Uhr FC Blau-Weiß Wickrathhahn - Red Stars Mönchengladbach

So., 28.12.25 14:38 Uhr SV Lürrip - 1. FC Mönchengladbach

So., 28.12.25 14:55 Uhr BV Grün-Weiß Holt - Red Stars Mönchengladbach

So., 28.12.25 15:12 Uhr SV Lürrip - FC Blau-Weiß Wickrathhahn

So., 28.12.25 15:29 Uhr Red Stars Mönchengladbach - 1. FC Mönchengladbach

So., 28.12.25 15:46 Uhr BV Grün-Weiß Holt - SV Lürrip

So., 28.12.25 16:03 Uhr 1. FC Mönchengladbach - FC Blau-Weiß Wickrathhahn



Gruppe 6

So., 28.12.25 19:00 Uhr Germania Geistenbeck - FC Eintracht Güdderath

So., 28.12.25 19:17 Uhr Rot-Weiß Venn - SC Viktoria 04 Rheydt

So., 28.12.25 19:34 Uhr SpVg Odenkirchen - FC Eintracht Güdderath

So., 28.12.25 19:51 Uhr Germania Geistenbeck - Rot-Weiß Venn

So., 28.12.25 20:08 Uhr SC Viktoria 04 Rheydt - SpVg Odenkirchen

So., 28.12.25 20:25 Uhr FC Eintracht Güdderath - Rot-Weiß Venn

So., 28.12.25 20:42 Uhr SC Viktoria 04 Rheydt - Germania Geistenbeck

So., 28.12.25 20:59 Uhr Rot-Weiß Venn - SpVg Odenkirchen

So., 28.12.25 21:16 Uhr FC Eintracht Güdderath - SC Viktoria 04 Rheydt

So., 28.12.25 21:33 Uhr SpVg Odenkirchen - Germania Geistenbeck



Gruppe Z1

Di., 30.12.25 18:30 Uhr -

Di., 30.12.25 18:47 Uhr -

Di., 30.12.25 19:04 Uhr -

Di., 30.12.25 19:21 Uhr -

Di., 30.12.25 19:38 Uhr -

Di., 30.12.25 19:55 Uhr -

Di., 30.12.25 20:12 Uhr -

Di., 30.12.25 20:29 Uhr -

Di., 30.12.25 20:46 Uhr -

Di., 30.12.25 21:03 Uhr -

Di., 30.12.25 21:20 Uhr -

Di., 30.12.25 21:37 Uhr -

Di., 30.12.25 21:54 Uhr -

Di., 30.12.25 22:11 Uhr -

Di., 30.12.25 22:28 Uhr -



Gruppe A

Sa., 03.01.26 16:00 Uhr -

Sa., 03.01.26 16:17 Uhr -



Gruppe B

Sa., 03.01.26 16:34 Uhr -

Sa., 03.01.26 16:51 Uhr -



Gruppe A

Sa., 03.01.26 17:08 Uhr -

Sa., 03.01.26 17:25 Uhr -



Gruppe B

Sa., 03.01.26 17:42 Uhr -

Sa., 03.01.26 17:59 Uhr -



Gruppe A

Sa., 03.01.26 18:16 Uhr -

Sa., 03.01.26 18:33 Uhr -



Gruppe B

Sa., 03.01.26 18:50 Uhr -

Sa., 03.01.26 19:07 Uhr -



Halbfinale

Sa., 03.01.26 19:36 Uhr -

Sa., 03.01.26 19:53 Uhr -



Spiel um Platz 3

Sa., 03.01.26 20:15 Uhr -



Finale

Sa., 03.01.26 20:27 Uhr -