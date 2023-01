Halle MG: Wer kann Mennrath in der Endrunde aufhalten? Die große Turniervorschau auf die Endrunde der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft am Samstag ab 16 Uhr.

71 Partien sind bei der Hallenstadtmeisterschaft in Mönchengladbach bei den Männern gespielt, und am Samstag steuert das Turnier mit seiner Endrunde auf den Höhepunkt zu. Weitere 16 Duelle wird es geben, bis gegen 21 Uhr endlich feststeht, wer die 38. Ausgabe des Hallenspektakels für sich entschieden hat.

Allgemein als Favorit gehandelt wird dabei Landesligist Victoria Mennrath, das in seiner Vorrundengruppe auch nichts dafür getan hat, diesen Eindruck zu widerlegen. Die Mannschaft von Trainer Simon Netten spielte überwiegend begeisternden Fußball, hat dennoch Luft nach oben, wird aber bereits mit dem bisher Gezeigten wohl nur schwer zu schlagen sein. Die Auslosung wollte es so, dass die Mennrather in ihrer Gruppe mit dem A-Ligisten Odenkirchen 05/07 auf eine weitere ebenfalls stark eingeschätzte Mannschaft treffen, dazu kommt das in der Vorrunde stark auftrumpfende Team von Furious Futsal und der A-Ligist Rheydter Spielverein als Zweiter der Zwischenrunde. Alles andere als ein Einzug der Mennrather ins Halbfinale wäre eine faustdicke Überraschung.

Ob die in der Jahnhalle gleich nach der Auslosung als “Todesgruppe” bezeichnete Gruppe A wirklich über mehr Qualität verfügt, wird sich erst am Samstag im Verlaufe des Turniers zeigen müssen. Als einer der Turnierfavoriten läuft dort der A-Ligist Türkiyemspor auf, dazu der Bezirksligist Sportfreunde Neuwerk, Landesligist 1. FC Mönchengladbach und Zwischenrunden-Sieger TuS Wickrath aus der Bezirksliga. Türkiyemspor scheint hier im Rennen um das Halbfinale in der Pole Position zu sein, ansonsten darf die Gruppe als absolut offen gelten.

In einem Voting hatten wir euch gefragt, ob ihr euch die bisher in der Halle fehlenden Hintertor-Banden für die Endrunde wieder wünschen würdet. Eure Tendenz war dabei eindeutig. Rund drei Viertel der 329 Befragten sprach sich für die Banden hinter den Toren aus. Der Stadtsportbund hat angekündigt, sich das Ergebnis dieses Votings genau anzusehen und will nun wohl für die beiden Endrunden der Frauen am Freitag und der Männer am Samstag die Banden hinter den Toren wieder errichten. Diese hatten dort nicht gestanden, weil in der dreijährigen Pause die Verankerungen für die Banden offenbar von der Stadt entsorgt worden waren. Nun sind neue Verankerungen da, und wenn bei der Befestigung nichts schiefgeht, wird die Halle für die beiden Endrunden das über Jahre gewohnte Gesicht haben.