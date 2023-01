Halle MG: Warum Mennrath der Favorit ist Das sagt Experte Frank Mitschkowski vor der Finalrunde am Samstag.

Damit bin ich bei der Endrunde am Samstag. Ich halte beide Gruppen für sehr ausgeglichen. Noch mehr Bedeutung hat in den Vierergruppen das Auftaktspiel: Wenn du da verlierst, läufst du der Musik hinterher. Das habe ich immer versucht, meinen Mannschaften klar zu machen, dass wir im Prinzip mit einem Endspiel starten.

Für mich gab es eine Überraschung: Die Futsaler von Furious, die ich im Vorfeld nicht richtig einschätzen konnte – sie stehen nun erstmals in der Endrunde. Im Team gibt es drei bis vier Kicker, die den Futsalsport richtig beherrschen. Gerade offensiv war Furious richtig stark, mit konsequenter Tiefe im Ballbesitz – die hatten immer einen Spieler, der quasi nur von Pfosten zu Pfosten unterwegs war. In der Gruppe mit Odenkirchen, Mennrath und dem Rheydter SV wird es trotzdem schwierig für Furious.

In Gruppe 1 (Neuwerk, Türkiyemspor, 1. FC Mönchengladbach und Wickrath, Anm. d. Red.) sehe ich am ehesten Türkiyemspor eine Runde weiterkommen. Sie haben für mich in der Vorrunde einen sehr guten Eindruck hinterlassen, mit guter Balance zwischen der enormen offensiven Ballqualität, wo sie oft mit ein oder zwei Kontakten spielen, und ihrer defensiven Stabilität. Dahinter ist es wirklich offen und ich sehe keinen Favoriten. Den 1. FC Mönchengladbach haben die vielen A-Jugendlichen im Team geholfen, mit denen die Mannschaft die nötige Geschwindigkeit, Frische und Unbekümmertheit bekommen hat. Dazu kommt Marcel Lüft als Führungsspieler. Wickrath hat sich hingegen in der Zwischenrunde super gesteigert. Ihnen hat dieser „Zwischenschritt“ richtig gutgetan und die zusätzliche Belastung werden sie gut verkraftet haben. Die junge Truppe hat dort ihre Aufgeregtheit gänzlich abgelegt.

In Gruppe 2 (Furious, Odenkirchen, Mennrath und Rheydter SV, Anm. d. Red.) trauen ich aufgrund der bisherigen Leistungen Mennrath und Odenkirchen den Einzug ins Halbfinale zu – auch wenn mich Furious positiv überrascht und der RSV durch die Zwischenrunde sicherlich viel Selbstvertrauen getankt hat. Mennrath bleibt für mich weiterhin der Titelfavorit. Angeführt von Noah Kubawitz und Paul Szymanski hat Mennrath viele überragende Hallenkicker im Team und somit zwei starke Blöcke. Wobei einige sagen, deren Vorrundengruppe sei nicht so schwierig gewesen. Allerdings hatte ich immer das Gefühl, wenn sie mussten, konnten sie jederzeit eine Schippe drauflegen. Ich freue mich auf die Endrunde!

Spielplan Gruppe A Neuwerk - Türkiyemspor (16 Uhr); 1. FC M’gladbach - Wickrath (16.17 Uhr); Neuwerk - 1. FC M’gladbach (17.08 Uhr); Türkiyemspor - Wickrath (17.25 Uhr); Wickrath - Neuwerk (18.16 Uhr); Türkiyemspor - 1. FC M’gladbach (18.33 Uhr) Spielplan Gruppe B Furious - Odenkirchen (16.34 Uhr); Mennrath - RSV (16.51 Uhr); Furious - Mennrath (17.42 Uhr); Odenkirchen - RSV (17.59 Uhr); RSV - Furious (18.50 Uhr); Odenkirchen - Mennrath (19.07 Uhr)