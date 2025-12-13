Der Rheydter SV geht als Titelverteidiger ins Rennen. – Foto: Theo Titz

Halle MG: Vorrunde der A-Jugend fällt nach zwei Absagen aus Da nur noch neun Meldungen für den Wettbewerb der A-Junioren bei der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft verblieben sind, wird die Vorrunde am 18. und 19. Dzember nicht gespielt. Verlinkte Inhalte HStM MG A FC Mgladbach Rheydter SV Polizei SV Giesenkirch. + 7 weitere

Wie bei den Männern war auch für die Junioren-Wettbewerbe bei der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft eigentlich eine Vorrunde geplant, um die acht Teilnehmer für die Endrunde zu ermitteln. Elf Teams hatten gemeldet, drei sollten also auf diesem Wege am 18. und 19. Dezember ausgefiltert werden. Dazu wird es nun aber nicht kommen, weil gleich zwei Mannschaften vorzeitig ihre Teilnahme abgesagt haben.

Nur Endrunde der A-Jugend am 2. Januar Denn der SC Broich-Peel und die Red Stars Mönchengladbach werden bei der Ausgabe 2025/26 nicht mit von der Partie sein, so dass der ausrichtende Stadtsportbund richtigerweise nur eine Entscheidung treffen könnte: Die Vorrundengruppen am Donnerstag und Freitag der kommenden Woche entfallen, es wird mit neun Mannschaften am 2. Januar 2026 ab 18 Uhr gleich die Endrunde in der Jahnhalle ausgespielt. Läuft alles nach Plan, so sollte gegen kurz nach 23 Uhr der neue Stadtmeister feststehen.

>>> Hier geht es direkt zum neuen Spielplan Kürzere Spieldauer in der Fünfergruppe