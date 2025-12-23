Halle MG: SV Schelsen schafft fast die Überraschung

Gruppe 2 der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach war am Montagabend schon so etwas wie der Gegenentwurf zur Auftaktgruppe am Vorabend. Die Freunde vieler Hallentore kamen diesmal nicht so auf ihre Kosten, nur 35 Tore fielen insgesamt - und damit nur eines mehr als 24 Stunden zuvor allein der erste Gruppensieger Türkiyemspor bejubeln durfte. Und im zweiten Spiel des Abends kam es zwischen Rot-Weiß Hockstein und dem SV Schelsen sogar zu einem 0:0 - ein Ergebnis, das es bei so mancher der 40 Turnieraustragungen zuvor nicht ein einziges Mal gab.

Für die Schelsener war das der Auftakt zu einem Abend, an dem sie letztlich nicht ein einziges Spiel verlieren sollten - und dennoch stand das Team von Trainer Marc Gülzow am Ende mit leeren Händen da. Und das hätte sicherlich nicht so kommen müssen.

Denn die beiden Gruppen-Favoriten TuS Wickrath und Furious Futsal taten sich an diesem Abend doch sichtlich schwer. Die Wickrather gewannen die Gruppe am Montagabend mit zehn Punkten, mussten dabei aber immer wieder zittern. Der Bezirksligist mit Trainer Gianluca Nurra musste gleich in seinem ersten Spiel gegen Furious ran, das seinerseits zuvor bereits 3:0 gegen den Turnier-Neuling Eintracht Gladbach gewonnen hatte. Schon besser im Rhythmus sorgte Kishopan Nadesakumar für die Furious-Führung, die Nils Höffges für den TuS ausglich, nachdem die Futsal-Kicker Chancen zum 2:0 oder gar 3:0 ausgelassen hatten. In der Schlussphase schossen Höffges und Blessing Agyapong die Wickrather noch zum 3:1-Sieg.

Favoriten mühen sich

So schien der Weg frei, aber im zweiten Spiel kam der TuS nur zu einem 1:1 gegen die Schelsener. Dabei führte der A-Ligist sogar lange durch Tayler Helm, erst in der Schlussminute brachte ein Strafstoß von Petar Popovic dem TuS noch das Remis. Mit einem Sieg hätte der SV Schelsen wahrscheinlich den Einzug in die Zwischenrunde oder gar in die Endrunde geschafft. Nach einem 4:0 gegen Eintracht Gladbach reichte es im letzten Spiel aber nur zu einem 1:1 gegen Furious Futsal, was letztlich zu wenig war, da Furious mit Siegen gegen Eintracht Gladbach und Rot-Weiß Hockstein am Ende einen Zähler mehr vorweisen konnte.

Auch bei Furious lief längst noch nicht alles zusammen, der Kader des Futsal-Niederrheinligisten war diesmal auch jünger und demnach auch unerfahrener als mitunter in den vergangenen Jahren. Beim Debüt feierte auch das neugegründete Team von Eintracht Gladbach seinen ersten Sieg, im zweiten Turnierspiel beim 3:1 gegen Hockstein. Die Rot-Weißen belegten so zwar den letzten Platz, kassierten aber in vier Spielen nur zehn Gegentreffer und mussten sich als B-Ligist keineswegs etwas vorwerfen lassen.