Halle MG: Simon Netten und Marc Gülzow im Video-Interview Das sagten die Trainer von Victoria Mennrath und Blau-Weiß Wickrathhahn nach Gruppe 6 der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft.

Zum Abschluss der Vorrunde bei der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft hat der allgemein als Favorit betrachtete Landesligist Victoria Mennrath seine Visitenkarte abgegeben, und dabei nachdrücklich hinterlegt, dass es diesmal zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte zum Titel in der Jahnhalle reichen soll.

Es war schon beeindruckend, wie Paul Szymanski, Noah Kubawitz und Co. den Ball laufen ließen, dass es so spielerisch einfach wirkte, etwa den A-Ligisten Fortuna, der allerdings auch ersatzgeschwächt war, zweistellig aus der Halle zu befördern.

Auch Trainer Simon Netten war vor diesem Hintergrund klar, dass es wenig sind macht, die Ambitionen zu leugnen. "Ich glaube schon, dass hier auch andere Mannschaften guten Fußball gezeigt haben, und wir hatten auch die vermeintlich schwächere Gruppe, da sieht man dann vielleicht auch noch einmal etwas besser aus, als wenn man gegen höherklassige Gegner spielen muss. Aber auch das muss man erstmal so hinbekommen. Wir wollen Stadtmeister werden, klar, was soll ich sonst sagen", wird Netten dann letztlich auch deutlich.

Das Erreichen der Zwischenrunde hingegen ist für Trainer Marc Gülzow mit dem B-Liga-Spitzenreiter Blau-Weiß Wickrathhahn schon ein großer Erfolg. Drei Siege fuhren die Blau-Weißen in Gruppe 6 ein, nur gegen die Mennrather gab es beim 1:8 am Ende nichts zu bestellen. "Wir sind sehr zufrieden, auch wenn ich sagen muss, dass wir das Erreichen der Zwischenrunde schon als Ziel ausgegeben hatten", verrät Gülzow, der am Donnerstag in der Zwischenrunde mit dem Team seine Chance suchen möchte. "Es sind natürlich alles harte Brocken, bis auf eine Gruppe habe ich auch alle gesehen. Wir wollen wieder alles abrufen, sind ein wenig in der Außenseiterrolle, aber vielleicht passiert ja ein kleines Wunder", sagt Gülzow noch durchaus optimistisch.