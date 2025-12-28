Halle MG: Rekordstadtmeister 1. FC greift ins Geschehen ein

Kein Verein hat in der Jahnhalle häufiger triumphiert als der 1. FC Mönchengladbach. Aber die Zeiten, in denen der Turniersieg bei der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft überwiegend von der Tagesform der Westender abhängt, sind inzwischen doch eine ganze Weile vorbei. Der 1. FC kämpft in der Bezirksliga um sein sportliches Überleben. 2020 ging der Pokal letztmals an den Rekordsieger, der in seiner Gruppe allerdings auch diesmal wieder der Favorit ist.

„Durch die Zeit in Viersen habe ich ein Event in der Größenordnung von Mönchengladbach jetzt zwei Jahre nicht mitmachen dürfen, das ist natürlich ein Highlight“, sagt FC-Trainer Florian Wittkopf. „Für viele Spieler ist es das erste Mal, dass sie bei den Senioren in der Halle spielen dürfen. Unabhängig davon, mit welcher Mannschaft Lürrip da antritt, müssen wir die Favoritenrolle annehmen, das ist einfach so. Das Minimalziel ist es, in die Endrunde zu kommen. Wenn wir unsere Leistung abrufen, sollten wir aber auch da eine Chance haben, mitzumischen“, stellt er klar.

Kampf um Platz zwei erscheint absolut offen

Klarer Anwärter auf Platz zwei wäre mit dem SV Lürrip ein weiterer Bezirksligist, der aber bekannterweise nach dem Aufstieg im Sommer sportlich in ziemliche Schieflage geraten ist. Da kann die Halle nur eine untergeordnete Rolle spielen, auch wenn der zwischenzeitlich diskutierte Rückzug erst einmal vom Tisch gewischt wurde. „Wir sind schon im vorigen Jahr mit einer gemischten Mannschaft angetreten und werden wohl auch wieder Spieler aus der Dritten dabeihaben, werden in dieser Konstellation aber sicher alles versuchen“, sagt der Teammanager Marc Rüttgers. Sollte das dennoch schwierig werden, könnten davon zwei A-Ligisten profitieren, die allerdings in der Saison beide große Probleme haben. Den Red Stars droht nach dem Bezirksliga-Abstieg die Kreisliga B, in der Halle hat das Team der Spielertrainer Ilja Lichtenwald und Serhii Tsoi aber sehr oft eine gute Figur gemacht. Auch Blau-Weiß Wickrathhahn steckt tief im Abstiegskampf, das Trainerteam um Mark Endemann und Carlos Miguel ist inzwischen zurückgetreten, das Team coacht sich aktuell selbst und wäre für ein Erfolgserlebnis sicher nicht undankbar. So wird auch Grün-Weiß Holt aus dem Mittelfeld der Kreisliga B sicherlich seine Chance suchen.

FuPa-Prognose: Der 1. FC wird direkt in die Endrunde einziehen, dahinter scheint allerdings alles möglich. Viel wird davon abhängen, wie die Teams in die Gruppe starten – und wen Lürrip nun wirklich am Ende ins Rennen schicken wird.

