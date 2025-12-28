Halle MG: Odenkirchen wieder klarer Anwärter in der Endrunde

In der abschließenden Vorrunden-Gruppe 6 der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft ist der Titelverteidiger SpVg Odenkirchen erneut souverän in die Endrunde eingezogen. 5:1, 5:1, 6:2 und 10:0, so lauteten die vier Siegresultate für das Team von Trainer Simon Sommer am Sonntagabend in der Jahnhalle. Das 6:2 war dabei das Ergebnis gegen den Gruppenzweiten Rot-Weiß Venn, der mit dem Erreichen der Zwischenrunde aber ebenfalls sehr zufrieden sein kann.

Die Venner siegten für Platz zwei dreimal, dahinter lag Victoria Rheydt auf dem dritten Rang, mit immerhin zwei Siegen. Auf Platz vier landete Germania Geistenbeck, wieder mit einigen Spielern der Futsal-Auswahl am Start, immer hin noch vor Gruppen-Schlusslicht Eintracht Güdderath, dem kein Zähler vergönnt war.

Herausragend in der Odenkirchener Torfabrik waren Robin Wolf, der sich mit acht Treffern gemeinsam mit Thomas Tümmers von Türkiyemspor an die Spitze des Vorrunden-Klassements setzte, so wie der in der Halle wie gewohnt zur Hochform auflaufende Pascal Schmitz mit sechs Treffern.

Der Ligaverbleib gelang in Entscheidungsspielen gegen den 1. FC, der sich dann später auch rettete, danach ging ein regelrechter Boom los, der die Odenkirchener voll in das Aufstiegsrennen zur Landesliga geführt hat. In dieser Gemengelage ist klar, dass das Team von der Beller Mühle nicht nur in der Gruppe Favorit ist. „Die Spieler und Anhänger freuen sich das ganze Jahr auf dieses Event und somit versteht es sich von selbst, dass wir auch bei dieser Ausgabe wieder versuchen werden, ein gutes Bild abzugeben“, erklärt Sommer und lässt keine Frage bezüglich der Ambitionen aufkommen: „In unserer Gruppe sind wir der Favorit. Dieser Rolle wollen wir auch mit einem konzentrierten Auftritt

gerecht werden. Uns sollte man auch auf dem Schirm haben, wir haben Bock und freuen uns auf einen spannenden Budenzauber.“

FC Güdderath stark in der Kreisliga C - Venn Favorit auf Platz zwei

Hinter den Odenkirchenern kämpfen je zwei Teams aus der Kreisliga B und C wohl eher um Platz zwei. Gute Karten dürfte Rot-Weiß Venn haben, denn einerseits mischt das Team nach dem Abstieg aus dem Kreisoberhaus in der Kreisliga B oben mit, zum anderen sitzt mit Peter Daners ein „Hallenfuchs“ auf der Trainerbank. „Wenn wir eine adäquate Mannschaft an den Start schicken können, sollte die Zwischenrunde für uns möglich sein, auch wenn die Prioritäten im Moment andere sind“, sagt Daners. „Es ist schwierig zu sagen, wen wir mitnehmen und wie wir es angehen, weil es wie immer sehr schwierig ist, vernünftige Trainingszeiten in der Halle zu bekommen.“ Gleich das erste Spiel des Abends gegen Viktoria Rheydt könnte für Venn von großer Bedeutung sein. Die Viktoria tut sich in der Kreisliga B durchaus schwer, in der Kreisliga C ist Germania Geistenbeck zumindest wieder einigermaßen oben dabei. Großartig tritt dort allerdings mit dem FC Güdderath der zweite C-Ligist der Gruppe auf. Es wird spannend zu sehen, was das für die Halle bedeuten kann.

FuPa-Prognose: Am Gruppensieg der SpVg Odenkirchen sollte es keinen Zweifel geben, im Kampf um die Zwischenrunde und Platz zwei ist Rot-Weiß Venn sicherlich in der besten Position. Der FC Güdderath könnte am ehesten für eine Überraschung sorgen.

