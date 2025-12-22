Halle MG live: TuS Wickrath in der Endrunde

Wie in allen weiteren Vorrundengruppen kämpfen am zweiten Abend bei der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft fünf Teams um End- und Zwischenrunde, und auf den ersten Blick scheint es so, als sei der TuS Wickrath kaum zu gefährden, als absolutes Spitzenteam der Bezirksliga.

Doch die Gruppe hat es in sich. „Eintracht Gladbach ist kein klassischer C-Ligist, sind da doch Spieler dabei, die im Vorjahr noch beim 1. FC in der Bezirksliga aktiv waren“, stellt Wickraths Coach Gianluca Nurra klar, der nach einem halbjährigen Ausflug im Winter als Chefcoach zu den Wickrathern zurückgekehrt ist, in der Halle aber auch in den Vorjahren schon verantwortlicher Coach war. „Auch bei Furious hat man in den vorigen Jahren immer gesehen, was die können. Aber wenn Du in den vergangenen drei Jahren zweimal im Finale warst und einmal auf Platz drei gelandet bist, dann willst Du natürlich wieder um den Pokal spielen. Wir werden sicher mit der bestmöglichen Mannschaft antreten.“

Furious will wieder seine Chance suchen

Damit hat Nurra die beiden erwarteten Hauptmitbewerber in der Gruppe bereits erwähnt. Turnier-Debütant Eintracht Gladbach mischt in der Kreisliga C ganz oben mit, Furious Futsal gehört inzwischen zum Stamm in der Endrunde. „Wir wollen das Turnier genießen und das Bestmögliche erreichen. Ziel ist es natürlich, wieder die Endrunde zu erreichen. Dann soll natürlich auch nicht ausgeschlossen sein, ins Halbfinale zu kommen, uns für das Masters zu qualifizieren oder auch das Turnier zu gewinnen“, erklärt Furious-Chef Bünyamin Türkhan. Inzwischen hat der Klub einen großen Kader mit rund 23 Spielern, aus dem jede Woche die Erste und Zweite zusammengestellt werden. Die formstärksten Spieler sind in der Jahnhalle dabei. Ein paar Spieler aus dem Kader spielen parallel auch Fußball, so dass die Frage ist, für wen die Akteure bei der Stadtmeisterschaft auflaufen werden. Favorit ist in der Gruppe aber auch für Türkhan der TuS Wickrath, chancenlos sei in der Gruppe aber niemand. Der SV Schelsen mischte in den vergangenen Jahren als A-Ligist auch immer sehr ordentlich mit, sollte der B-Ligist Rot-Hockstein in den Kampf um die beiden ersten Plätze eingreifen, wäre das doch eine ziemliche Überraschung.

FuPa-Prognose: Der TuS Wickrath ist sicherlich der Favorit auf das direkte Erreichen der Endrunde. Im Kampf um Platz zwei dürfte Furious Futsal die besten Karten haben, Eintracht Gladbach könnte das mit einem Auftaktsieg gegen Furious aber ins Wanken bringen.

____

____

____

