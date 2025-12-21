Halle MG LIVE: Kann Meer zum Auftakt Türkiyemspor ärgern?

Nur in einer der sechs Vorrundengruppen der Männer bei der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft treten sechs Mannschaften an, und die macht gleich den Anfang. Und Gruppe 1 dürfte gleich einen stimmungsmäßigen Höhepunkt bereithalten, tritt doch mit Türkiyemspor ein Bezirksligist an, der stets die Jahnhalle ordentlich beschallt und für den der Hallenkick auch zu den Jahreshöhepunkten gehört.

„Unsere Spieler und Fans sind in der Halle sehr euphorisch. Da will jeder dabei sein“, sagt Ufuk Isik, der das Team gemeinsam mit Cafer Kapkara betreut. Bekannte Gesichter kündigt er aber natürlich an, auch wenn mit Ali Salgin, der zum VfB Korschenbroich wechselt, einer der großen Hallenroutiniers der vergangenen beiden Jahrzehnte fehlen wird. Das Minimalziel ist das Erreichen der Endrunde, dort soll es im Bestfall auch in die Halbfinals gehen.

Von den fünf Teams, die dem Favoriten die direkte Endrunden-Qualifikation streitig machen wollen, könnte der SC Rheindahlen zu den aussichtsreichen Kandidaten gehören. Trainer Michael von Amelen ist ein Fan der Halle und dieses Events, kündigte aber an, mit seinen jungen Spielern und drei, vier Spielern aus der Zweiten Mannschaft antreten zu wollen. „Ich möchte die Spieler belohnen, die vielleicht in der Saison nicht so viel spielen, aber immer dabei sind“, erklärt er und schiebt so die Favoritenrolle für das Weiterkommen zunächst von sich, und zwar in Bezug auf das direkte Weiterkommen in Richtung von Blau-Weiß Meer. In der Tat hat Meer auch im Vorjahr einen starken Eindruck hinterlassen, das Team von Metin Saglamoglu erreichte immerhin die Zwischenrunde, mit sehenswertem Fußball.

Chance für das "Heimteam"?

Eine Chance dürfte aber auch der Polizei SV haben, so etwas wie das Heimteam in der Jahnhalle, auch wenn die Spielstätte an der Radrennbahn inzwischen ein paar hundert Meter weiter entfernt ist als der Eintrachtplatz früher. „Wir wollen immer so weit kommen wie irgend möglich, aber seitdem ich hier Trainer bin, erwischen wir in jedem Jahr eine Hammergruppe“, erklärt Coach Erhan Kuralay. „Türkiyemspor ist für mich der Favorit, auch Blau-Weiß Meer hat im Vorjahr überzeugt. Am Ende ist aber natürlich alles möglich, wenn man einen guten Tag hat.“ Der FC Maroc und der SV Wickrathberg dürften eher Außenseiterchancen auf ein Weiterkommen haben.

FuPa-Prognose: Wenn Türkiyemspor jemand der Gruppensieg streitig machen kann, dürfte das am ehesten Blau-Weiß Meer sein. Der SC Rheindahlen und der Polizei SV müssten gegen Meer gewinnen, um selbst eingreifen zu können.

____

____

____

