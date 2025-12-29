Halle MG live: Das erwartet Euch in der Zwischenrunde am Dienstag

Noch zwei Startplätze sind für die Senioren-Endrunde der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach offen, die Zwischenrunde am Dienstag ab 18.30 Uhr wird über diese entscheiden. Dass alle Teilnehmer für den Finaltag bereits im alten Jahr feststehen, ist dabei eine echte Ausnahme. Und für die Entscheidung der Tabellenzweiten kann man in der Jahnhalle von einer Art Dreiklassen-Gesellschaft ausgehen.

Denn zwei Mannschaften "müssen" den Weg über die Zwischenrunde gehen, für die das Erreichen der Endrunde eigentlich Ziel und Mindestanforderung zugleich ist. Die Sportfreunde Neuwerk wurden von fast allen Experten unter den Top-Vier des Turniers vermutet, verzichteten aber auf eine Reihe von Spielern und scheiterten so am starken Rheydter Spielverein. Der 1. FC Mönchengladbach stand bis acht Sekunden vor dem Ende des letzten Spiels in Gruppe 5 sogar noch direkt in der Endrunde, kassierte dann aber noch einen Gegentreffer von BW Wickrathhahn und musste so dem A-Ligisten den Vortritt lassen.

Zu den Mannschaften, die sicherlich ein Wort um die zwei Endrunden-Tickets mitreden wollen, gehört auch Furious Futsal. Das Team um Trainer und Vereinschef Bünyamin Türkhan hat sich in den vergangenen Jahren zum Stammgast in der Endrunde entwickelt, und wird sicherlich alles daran setzen, diese Serie nicht reißen zu lassen. Das dürfte in Teilen auch für den Polizei SV gelten. Sicherlich kann vom A-Ligisten niemand den Einzug in die Endrunde erwarten, aber für den PSV ist die Stadtmeisterschaft immer so etwas wie das Heimturnier, könnte die Mannschaft sich doch fast auf der eigenen Anlage umziehen.

Können Venn oder Broich-Peel überraschen?

Für die übrigen beiden Mannschaften hingegen ist die Zwischenrunde schon eine echte Bonus-Veranstaltung. Für den SC Broich-Peel war Platz zwei in der Gruppenphase eine Riesen-Geschichte, allerdings auch der verdiente Lohn. Das Endrunden-Ticket wäre aber eine ebenso große Überraschung wie im Fall des anderen B-Ligisten Rot-Weiß Venn, auch wenn Trainer Peter Daners schon der Meinung war, dass bei seinem Team noch gehörig Luft nach oben vorhanden ist.

