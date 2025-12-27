Halle MG: Landesligist Mennrath in Gruppe 4 turmhoher Favorit

Dass Victoria Mennrath als einziger Landesligist im Feld zu den engsten Turnier-Favoriten bei der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft gehört, versteht sich praktisch von selbst. Der Turniersieg ist aber auf keinen Fall ein Selbstläufer. Das erlebten die Mennrather vor einem Jahr, als sie nach zwei Turniersiegen in Folge in der Gruppenphase der Endrunde an den beiden späteren Finalisten Neuwerk und Odenkirchen scheiterten und das Halbfinale verpassten.

Das möchte der neue Trainer Marc Trostel sicherlich vermeiden, unter dem die Victoria auch auf dem Feld bislang eine ausgezeichnete Saison spielt, die die Chance eröffnet, sich weit vor dem Saisonende zu retten. „Wir wissen alle, dass in der Halle alles möglich ist und man somit keinen Gegner unterschätzen darf“, mahnt der Spieler und Vorsitzende Oliver Krüppel dennoch zur Vorsicht. Personell wird sich bei einigen angeschlagenen Spielern noch zeigen müssen, ob sie bis kurz nach Weihnachten wieder fit sind. „Allerdings wollen wir natürlich als höchstspielende Gladbacher Mannschaft und zweifacher Sieger wieder um den Titel mitspielen.“

Giesenkirchen eilt in der Kreisliga B von Sieg zu Sieg

In der Gruppe scheint es aber zunächst einmal so, dass die Mennrather nicht wirklich jemand gefährden sollte. Alle vier übrigen Teams spielen in der Kreisliga B, der SV Rheydt 08 hat dort seine Erste sogar zurückgezogen, die Zweitvertretung ist in der Kreisliga C unterwegs. Gefährlich werden könnte den Mennrathern wohl am ehesten die DJK/VfL Giesenkirchen, die in der Kreisliga B den freien Start gestoppt hat und um die Rückkehr ins Kreisoberhaus spielt. Selbstvertrauen sollte also vorhanden sein, auch wenn es vielleicht ein eigener Kampf hinter Mennrath werden sollte. Das direkte Duell mit Mennrath ist das letzte Spiel des Abends. Die Chance suchen will aber auch der SC Broich-Peel. „Wie in den Jahren zuvor ist unser Ziel, Spaß an der Hallenstadtmeisterschaft zu haben und verletzungsfrei aus der Halle rauszugehen. Zudem wäre es schön, wenn wir unseren Verein auch in der Zwischenrunde repräsentieren könnten“, gibt das Trainerteam um Leon Rudolph sein Ziel aus, wird auch mit dem bestmöglichen Kader an den Start gehen. Fortuna Mönchengladbach komplettiert das Feld, das mit Trainer Marcel Fachinger eher als Außenseiter in die Gruppe geht.

FuPa-Prognose: Giesenkirchen ist in der Kreisliga B zwar kaum noch an Niederlagen gewohnt, doch Mennrath wird direkt in die Endrunde marschieren. Im Kampf um Platz zwei hat die DJK aber die besten Karten, Broich-Peel könnte am ehesten in die Suppe spucken.

