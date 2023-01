Halle MG, Gruppe 6: Mennrath ist heiß auf den Titel Zum Abschluss der Vorrunde bei der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft greift der allgemein prognostizierte Titelfavorit ins Geschehen ein.

Schon 2020, bei der bislang letzten Austragung der Hallenstadtmeisterschaft, kam Victoria Mennrath, damals noch als Bezirksligist, bis ins Halbfinale, verlor dort unglücklich nach Neunmeterschießen und trat als Dritter auch beim Dülkener Hallenmasters an. Nun spielt die Mannschaft von Trainer Simon Netten inzwischen in der Landesliga – und will der daraus resultierenden Favoritenrolle natürlich auch gerecht werden, mit viel Vorfreunde auf den Hallenkick.

Zu den Mitbewerbern in der Gruppe zählt auch der SC Hardt, der es 2020 sogar bis ins Endspiel brachte, wo seither inklusive des Abstiegs aus der Bezirksliga und viel personellem Aderlass eine Menge passiert ist. „Wir haben mit Mennrath den für mich absoluten Topfavoriten auf den Titel in der Gruppe“, sagt Hardts Coach Olaf vom Ende. „Als ehemaliger Stadtmeister und Torschützenkönig in der Halle schätze ich die Stadtmeisterschaft sehr und wir werden das entsprechend ernst nehmen, deshalb auch mit dem besten Team antreten. Aber der absolute Fokus liegt natürlich auf der Saison, damit da der Klassenverbleib gesichert werden kann.“ Ebenso wie der SC Hardt steckt auch Fortuna im Abstiegskampf der Kreisliga A, hat aber in der Halle in den vergangenen Jahren auch immer ordentlich gespielt. Die beiden B-Ligisten Blau-Weiß Wickrathhahn und Rot-Weiß Hockstein sind heiße Aufstiegskandidaten in der Freiluft-Saison, kommen also mit deutlich mehr Rückenwind als etwa die Fortunen.

FuPa-Prognose: An Victoria Mennrath als Gruppensieger dürfte es zum Abschluss der Vorrunde kaum einen Weg vorbei geben. Dahinter könnte sich ein offenes Rennen ergeben, bei dem die Hardter vielleicht noch die besten Karten haben.