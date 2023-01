Halle MG, Gruppe 5: Viel Feuer drin Das erwartet Experte Frank Mitschkowski in der vorletzten Vorrundengruppe.

Zur Gruppe 5 am kommenden Montag habe ich mir notiert: völlig offen. In dieser Gruppe steckt mit Maroc, PSV, Türkiyemspor und Rheindahlen vor allem viel Emotionalität und Mentalität – zusätzlich durch die Fans. Da ist viel Feuer drin. Auf dem Papier haben für mich – außer vielleicht Maroc – fast alle Teams gute Chance aufs Weiterkommen.

Rheindahlen hat Eyüp Tasyapan auf der Trainerbank, früher ein überragender Hallenkicker. Er ist in der A-Liga mit seiner Mannschaft seit zwölf Spielen ungeschlagen. Sein Team wird mit Selbstbewusstsein in die Halle gehen. Türkiyemspor kommt vor allem über die Mentalität und hat in der Vergangenheit immer für Überraschungen gesorgt. Vorne drin haben sie Ali Salgin, einer meiner früheren Schützlinge in Giesenkirchen und beim 1. FC Mönchengladbach, einen besonderen Hallenspieler wie Akin Uslucan und seinen Cousin Sercan Salgin. Er ist zwar nicht mehr der Jüngste, versteht es aber immer noch, die Bande und seine Mitspieler einzusetzen und trifft auf dem Feld in 16 Spielen 28 Mal. Zudem ist Thomas Tümmers zurück. Dazu kommt die Anhängerschaft, die bringen immer 150 Zuschauer mit. Das kann etwas ausmachen. Mit ihrer individuellen Qualität muss man Türkiyemspor erst einmal schlagen, um weiterzukommen.

Und daher sehe ich Türkiyemspor auch vor Giesenkirchen. Volker Hansen macht dort eine sehr gute Arbeit, gerade nach dem Abstieg. Und im Kader gibt es einige erfahrende Spieler. Aber Giesenkirchen wird in dieser Gruppe in jedem Spiel alles abverlangt werden – man darf sich keinen Ausrutscher erlauben. In dieser Gruppe lohnt sich das Bleiben bis zum Schluss: Möglicherweise entscheidet sich der Einzug ins Finale in den letzten Spielen, wenn Giesenkirchen auf Türkiyemspor trifft, Polizei auf Rheindahlen und erneut Giesenkirchen im letzten Spiel noch Punkte gegen Maroc holen kann.