In Gruppe 5 der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbachg wird es am Montag besonders spannend. – Foto: Theo Titz

Halle MG, Gruppe 5: Stimmungsvolle Gruppe mit offenem Ausgang Am Montag geht es bei der Hallenstadtmeisterschaft in Mönchengladbach gleich hochspannend ins neue Jahr.

Wer ein Freund großer Stimmung in der Jahnhalle ist, der dürfte in der vorletzten Vorrundengruppe auf seine Kosten kommen. Denn für den A-Ligisten Polizei SV ist die Hallenstadtmeisterschaft immer ein Heimspiel, Türkiyemspor war in den vergangenen Jahren stets beeindruckend laut und präsent und auch Bezirksligist Giesenkirchen dürfte eine Reihe von Anhängern mit in die Jahnhalle bringen.

Die Giesenkirchener sind nominell der Favorit. „Natürlich hat die Liga Priorität, aber wir

wollen so weit wie möglich kommen“, sagt Trainer Volker Hansen, der nach dem Abstieg aus der Landesliga mit der DJK auch in der Bezirksliga gegen den Abstieg spielt. „Die

Hallenstadtmeisterschaft ist immer ein Highlight, und natürlich freut man sich nach zwei Jahren Pause darauf.“ Die Giesenkirchener gehören neben dem SC Hardt und Viktoria Rheydt zu der kleinen Gruppe von Vereinen, die als Kreisligist schon den Pokal in die Höhe stemmen durften. >>> Hier geht es zum Spielplan mit Livetickern und FuPa.tv