Der SV Lürrip muss sich in der Jahnhalle der Konkurrenz in Gruppe 4 erwehren. – Foto: Theo Titz

Halle MG, Gruppe 4: Vier Teams wollen den SV Lürrip ärgern Die Gruppe 4 der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft verspricht am Freitagabend viel Spannung.

Liegt die Prognose in manch einer Gruppe auf der Hand, so fällt es in Gruppe 4 doch relativ schwer, klare Favoriten und Außenseiter zu finden. Der Spielklasse zufolge ist der SV Lürrip als Bezirksligist natürlich favorisiert, könnte aber in einer schwierigen Situation in der Saison vielleicht auch andere Dinge als den Hallenspielbetrieb im Kopf haben.

Dem entgegen stehen mit der DJK Hehn, den in der Halle stets starken Red Stars sowie Aufsteiger SV Schelsen gleich drei A-Ligisten, die verhindern wollen, dass die Vorrunde bereits Endstation ist. Noch als B-Ligist hatte es der SV Schelsen bei der bislang letzten Austragung in der Saison 2019/20 bis in die Zwischenrunde geschafft. „Unser Ziel ist die Zwischenrunde, als Favorit in unserer Gruppe sehe ich die Red Stars“, sagt demnach auch Schelsens Coach Frank Wachmeister. Die Stars mischen in der Spitzengruppe ihrer Liga mit, haben den Aufstieg nicht aus den Augen verloren, sind sehr ausgeglichen besetzt. Doch das Team von Trainer Marat Surtebayev wird auch ein paar gute Hallenspieler ins Rennen schicken. >>> Hier geht es zum Spielplan mit Livetickern und FuPa.tv