Halle MG, Gruppe 4: Furioser Fußballabend in der Jahnhalle

Drei A-Ligisten, ein kriselnder Bezirksligist und die Hallenspezialisten von Furious Futsal. Schon vor dem letzten Vorrundenspieltag in dieser Woche war zu erahnen, dass der Freitagabend in der Jahnhalle für eine Menge Spannung bei der Hallenstadtmeisterschaft sorgen könnte. Und so entwickelte sich ein intensiver und abwechslungsreicher Fußballabend in dieser Gruppe 4 – in der erst im vorletzten Spiel entschieden war, welche Teams sich für die End- und Zwischenrunde qualifiziert haben.

Mit einigen Ambitionen war Furious in diesem Jahr angereist, wollten die technisch versierten Futsaler nach fünf eher erfolglosen Teilnahmen bei der Stadtmeisterschaft doch beweisen, dass die Halle eigentlich ihr Terrain ist – wenn die Begebenheiten beim Futsal auch ein wenig anders sind als beim klassischen Hallenfußball. Gleich im Eröffnungsspiel der Gruppe gegen Kreisligist DJK Hehn zeigte das Team um Bünyamin Türkhan eindrucksvoll seine Stärken, aber auch die Schwächen. Im Spiel nach vorne präsentierte sich Furious unberechenbar, spielfreudig und trickreich. Insbesondere Fatlum Ahmeti – auf dem Feld mit 21 Treffern beim VfL Jüchen Führender der Bezirksliga-Torschützenliste – und Hakim Yildirim glänzten immer wieder im Zusammenspiel. Die Schwäche – neben der zunächst mangelnden Chancenverwertung – lag bei den Futsalern allerdings in der Defensive. So startete Furious mit einer 3:4-Pleite gegen Hehn in den Abend. „Wir wissen, dass wir gut kicken können“, sagte Bünyamin Türkhan, Vorsitzender und Kapitän bei Furious. „Aber vor allem im ersten Spiel haben wir zu viele einfache Gegentore gefangen“. In der Folge bekam das Team seine Probleme in der eigenen Defensive und vor dem gegnerischen Tor aber zunehmend in den Griff, ließ einen klaren 4:1-Erfolg gegen Bezirksligist SV Lürrip und einen 3:1-Sieg über A-Ligist SV Schelsen folgen.

Im entscheidenden Spiel des Kreisliga-Tabellenführers gegen Furious übernahmen die Futsaler von Sekunde eins an das Kommando in der Jahnhalle. Nach der 3:4-Auftaktpleite gegen Hehn hatte sich das Team von Bünyamin Türkhan von Partie zu Partie immer besser eingespielt – und ging so gegen den direkten Konkurrenten ums Weiterkommen früh mit 1:0 in Führung. Adem Alper Ünüstü traf für Furious Futsal und schob sein Team damit in der Live-Tabelle an den Red Stars vorbei auf Tabellenplatz eins. In der Folge lieferten sich beide Mannschaften ein temporeiches Duell auf hohem Niveau. Die Red Stars, mit dem 0:1 im Rücken auf Rang zwei und damit in die Zwischenrunde verbannt, wollten sich mit einem Tor den sicheren Platz in der Endrunde zurückholen. Die Futsaler verteidigten allerdings clever, verpassten es lediglich einen der vielen Konter zum 2:0 auszuspielen. Am Ende reichte es trotzdem zum knappen 1:0-Erfolg, mit dem Furious Futsal erstmalig in seiner Vereinsgeschichte in die Endrunde der Stadtmeisterschaft einzog.

Die Red Stars sind am 5. Januar bereits wieder in der Zwischenrunde gefordert. „Furious hat gezeigt, dass sie in der Halle mehr Erfahrung haben als wir, sie waren sehr stark und sind verdient in der Endrunde. Wir haben trotzdem gut gespielt und werden in der Zwischenrunde alles geben“, sagte Red-Stars-Spielertrainer Ilja Lichtenwald.