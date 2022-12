Der TuS Wickrath geht am Donnerstagabend in der Jahnhalle auf Torejagd. – Foto: Theo Titz

Halle MG, Gruppe 3: Junge Wickrather Truppe will in die Endrunde Die Wickrather wollen am Donnerstagabend den Einzug in die Endrunde der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft klarmachen.

Vor rund einem Jahrzehnt, als Norbert Müller noch als Trainer für den TuS Wickrath verantwortlich zeichnete, hatte der TuS eine sehr erfolgreiche Phase bei der Hallen-Stadtmeisterschaft, war Stammgast in der Endrunde. Das gelang zwar auch danach immer mal wieder, doch nach dem Aufstieg in die Bezirksliga geht die Mannschaft von Trainer Dirk Horn und Co-Trainer Gianluca Nurra als Gruppenkopf in den Abend.

„Grundsätzlich freuen wir uns sehr auf die Hallenstadtmeisterschaft, für die meisten unserer jungen Spieler wird es die erste im Seniorenbereich sein. Und daher sind diese schon sehr motiviert“, erklärt Nurra. „Wir werden wahrscheinlich mit einer recht jungen Truppe antreten, die mit Spaß und Motivation die Atmosphäre der Jahnhalle genießen soll.“ Doch gerade die jungen Spieler haben ihre Hallentauglichkeit bereits unter Beweis gestellt, wurden sie doch vor der Corona-Pause Stadtmeister bei den A-Junioren – seinerzeit unter Roland Virkus als Trainer, der kurzfristig eingesprungen war. Klar ist für das Duo Horn/Nurra aber: „Wir wollen uns als höchstklassige Mannschaft vernünftig präsentieren und uns auch durchsetzen.“ >>> Hier geht es zum Spielplan mit den Livetickern und FuPa.tv