Halle MG, Gruppe 2: Neuwerk will die Angriffe der „Kleinen“ abwehren Am 28. Dezember steht Gruppe 2 der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft auf dem Plan.

Viktoria Rheydt spielt mit Coach Florian Wittkopf eine sehr ordentliche Saison in der Kreisliga A, hat als Achter in dieser Saison offenbar keine großen Abstiegssorgen. Deshalb können sie befreit aufspielen – und der Coach selbst, der in seiner aktiven Zeit auch einmal zum besten Keeper der Endrunde gewählt wurde, mag das das Spiel in der Halle. Deutlich schwerer tun sich da im Kreisoberhaus die Kicker von Grün-Weiß Holt, die als Aufsteiger mit Trainer Peter Daners wieder um die Klasse bangen müssen. „Unsere Priorität liegt klar draußen, und wir müssen noch sehen, wie wir die Mannschaft zusammenstellen. Es kann sein, dass wir aus der Ersten und Zweiten mischen. Das muss auch keine Schwächung sein. Klar ist aber: Ich will in der Halle von der ersten bis zur letzten Minute Vollgas sehen“, erklärt Daners, der sich mit seinem Team auch zumindest um den zweiten Tabellenplatz bewerben will. „Leicht ist unsere Situation aber nicht, weil wir doch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen haben“, fügt er an. Komplettiert wird die Gruppe von den beiden C-Ligisten Blau-Weiß Meer und SV Wickrathberg, die eindeutig nur mit Außenseiterchancen in den Wettbewerb gehen.

FuPa-Prognose: Mit einem Gruppensieg der Neuwerker ist absolut zu rechnen, dahinter könnte sich Viktoria Rheydt für die Endrunde qualifizieren. Am ehesten wird dabei Grün-Weiß Holt mit Hallenfuchs Peter Daners noch eine Rolle spielen.