Halle MG, Gruppe 2: Ein klarer Favorit Die letzte Hallenstadtmeisterschaft vor der Corona-Unterbrechung gewann Frank Mitschkowski mit dem 1. FC Mönchengladbach. Für die diesjährige Austragung schaut er als Experte auf die jeweiligen Vorrundengruppen.

Diese Gruppe hat für mich einen klaren Favoriten: die Sportfreunde Neuwerk – und das nicht nur aufgrund der stabilen Leistungen in der Bezirksliga, in der Neuwerk zur Spitzengruppe gehört. Die individuelle Qualität der Mannschaft halte ich für sehr hoch und in der Breite ist der Kader mit vielen guten Hallenkickern gespickt.

Wenn ich einen „Schotte“ (Christopher Hermes, Anm. d. Red.) sehe, der wird nur schwer zu verteidigen und einer der Spieler sein, der bei dieser Hallenmeisterschaft auffallen könnte. Ich glaube, Neuwerk wird in dieser Gruppe nicht zu stoppen sein. Das Trainer-Duo „Doni“ Karaca und Andre Theißen weiß zudem, worauf es in der Halle ankommt. Andre war als Spieler eine Maschine im Sturm und war auch in der Halle eiskalt im Abschluss.

Dahinter wird es um Platz zwei und den Einzug in die Zwischenrunde aber spannend. Blau-Weiß Meer, Grün-Weiß Holt und Viktoria Rheydt haben allesamt Chancen aufs Weiterkommen – das wird eng. Wickrathberg halte ich hingegen für den großen Außenseiter in dieser Gruppe. In Holt baut Trainer Peter Daners gerade etwas Neues auf. Er war früher ein erfahrener Hallenspieler, der weiß, worauf es in der Halle ankommt. Viktoria hat mit Sascha Jansen und Trainer Florian Wittkopf zwei erfahrene Torhüter für die Halle, dazu auch den einen oder anderen guten Kicker.