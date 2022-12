Halle MG, Gruppe 1: Aus vier mach zwei mit dem Titelverteidiger Die Senioren-Wettbewerbe der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft starten am Dienstag mit einer kurzen Gruppe.

Wenn in der Jahnhalle zum ersten Mal seit fast drei Jahren wieder der Ball bei der Hallen-Stadtmeisterschaft der Senioren rollt, wird gleich die erste Gruppe eine schnelle Nummer. Dann da insgesamt nur 29 Senioren-Mannschaften gemeldet haben, geht Gruppe 1 mit nur vier Teams an den Start. Mit dabei ist allerdings mit dem 1. FC der Titelverteidiger, der im Januar 2020 als letztes Team den Wanderpokal in die Luft gereckt hat.

Der Vorsitzende Christian Oh weiß um die Bedeutung dieses Turniers. „Wir freuen uns sehr darüber, dass der Budenzauber endlich wieder stattfinden wird. Einige Spieler werden zwar urlaubsbedingt fehlen, aber unsere Sportlichen Leiter haben nicht eine Sekunde gezögert und sämtliche Teams, die teilnehmen dürfen, gemeldet. Die Hallenstadtmeisterschaft ist eine gute Gelegenheit, um interessante Gespräche mit anderen Fußballverrückten zu führen, Talente zu sichten und tolle Begegnungen zu sehen.“ Und der Anspruch des 1. FC muss dabei natürlich immer sein, die Endrunde zu erreichen, am besten gleich als Gruppensieger.

Am ehesten verhindern kann das wohl der Rheydter SV, der zweite große Traditionsverein in dieser Gruppe, der zwar nur noch in der Kreisliga A antritt, dort aber um die Rückkehr in die Bezirksliga vorne mitspielt. „Sportlich ist es ein Highlight für die Jungs, viele aus unserem Team fiebern dem Turnier schon länger entgegen. Wir wollen uns auf und neben dem Platz so gut wie möglich präsentieren“, sagt der Sportliche Leiter Markus Horsch, der als Trainer mit Viktoria Rheydt ebenso schon den Pokal gewann wie als Spieler. Die Favoritenrolle schiebt er trotz der schwierigen Landesliga-Saison an den FC, sagt aber: „Wir wollen den FC natürlich ärgern und werden alles dafür geben, die Endrunde zu erreichen. Aber auch Welate Roj und Germania Geistenbeck werden ordentliche Teams stellen, wobei es eine Überraschung wäre, wenn sich eine der beiden Mannschaften durchsetzen kann.“

FuPa-Prognose: Im direkten Vergleich zwischen dem FC und dem RSV wird sich der Gruppensieg entscheiden, ein anderer Ausgang wäre mit überraschend eher noch vorsichtig formuliert. Nur drei Gruppenspiele zu haben heißt aber: Jeder Ausrutscher wird wohl das Aus bedeuten.