Halle MG: FV verteidigt den Titel bei den Frauen

Der FV Mönchengladbach hat seinen Frauentitel beid er Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft verteidigt. – Foto: Markus Verwimp

Es gab Zeiten, in denen es bei der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft Überlegungen gab, das Turnier der Frauen nicht mehr an einem Tag durchführen zu können. Neun Teams aus dem Stadtgebiet meldeten in der Spitze - und bei zehn Teams wäre die Entscheidung an einem Abend nicht mehr darstellbar gewesen. Doch von der Spitze dieser Entwicklung ist der Frauenfußball in der Breite inzwischen ein gutes Stück entfernt. Gerade einmal fünf Teams sind es noch, die am Abend des 20. Dezember um den Titel spielen - an einem anderen Termin als üblich, weil der straffe Terminplan mit dem Männer-Finale am 3. Januar den üblichen Freitagabend-Termin nicht hergab. Deshalb wird der Sieger bei den Frauen diesmal nicht nur einen Tag, sondern zwei Wochen vor den Männern feststehen. Und damit auch einen prominenten Samstagabend als Spieltermin erhalten.