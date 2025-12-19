Halle MG: Frauen spielen am 20. Dezember, Männer starten am Tag darauf

Nicht nur die Jugend spielt bei der 41. Auflage der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft schon vor Weihnachten. – Foto: Udo Hützen

In einer Zeit, in der oft schon von Tradition gesprochen wird, wenn etwas mehr als zweimal stattgefunden hat, darf man sich mit Recht darüber freuen, wenn eine Veranstaltung wirklich Tradition hat, denn es steckt das Engagement vieler Ehrenamtler dahinter, wenn zum Jahreswechsel 2025/26 bereits zum 41. Mal die Hallenstadtmeister in Mönchengladbach gesucht werden. Ein Wert, der auch im Vergleich mit anderen Spielorten am Niederrhein und darüber hinaus mehr als standhalten kann.

Frauen machen den Senioren-Auftakt am 20. Dezember Doch was wäre eine Tradition, wenn es nicht auch immer einmal eine Veränderung geben würde. Das betrifft diesmal auch die Spieltermine, die eigentlich in Stein gemeißelt schienen. Doch der Kalender macht es notwendig, dass diesmal auch die Senioren ihren Startschuss bereits vor dem Weihnachtsfest erleben. Es sind also hoffentlich alle Geschenke schon besorgt, wenn nach dem Auftakt am 15. Dezember bei den Junioren bereits am 20. Dezember fünf Mannschaften bei den Frauen ihren Stadtmeister suchen – diesmal also noch, bevor die Männer ins Geschehen eingreifen. Das passiert dann einen Tag später mit Gruppe 1 und am 22. Januar mit Gruppe 2. Elf Männerteams sind dabei schon vor dem Fest gefordert.

Komplette Vorrunde in der Jahnhalle noch 2025 - und die Zwischenrunde Das hat dann auch zur Folge, dass nicht nur die gesamte Vorrunde der Männer noch im Jahr 2025 absolviert wird, sondern auch die Zwischenrunde noch am 30. Dezember. Zuvor gibt es am 27. und 28. Dezember ein Super-Hallenwochenende mit vier Gruppen an zwei Tagen. Hallenfußball, wie Fans ihn lieben. Und wer alles in der Halle miterleben will, sollte sich um eine der Dauerkarten bewerben. Natürlich ist auch FuPa wieder mit dabei und überträgt an allen Tagen für Euch per Livestream aus der Jahnhalle. Dazu kommt natürlich die Berichterstattung, die ihr gewohnt seid.