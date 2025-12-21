Halle MG: Ein stimmungsvoller Auftakt – und ein klarer Favorit

Die Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach bedeutet für mich immer Spaß – Spaß am Fußball. Ich habe mich immer sehr auf die Halle gefreut. Als Trainer hat mich immer begeistert, wenn sich meine Energie auf die Mannschaft überträgt und von Spiel zu Spiel eine Qualitätssteigerung zu sehen war. Auch als Außenseiter kannst du in der Halle tatsächlich ganz weit kommen. Als Coach musst du überzeugt sein: ‚Wir gewinnen das Spiel.‘ Diese Haltung muss den Spielern vorgelebt werden.
Gruppe 1 ist von der Kulisse ein schöner Einstieg in dieses Jahr. Türkiyemspor bringt traditionell viel Unterstützung mit in die Halle, auch die Fans von Blau-Weiss Meer habe ich in den vergangenen Jahren als sehr laut wahrgenommen. Beide Fanlager zusammen in einer Gruppe – das wird stimmungsvoll und spannend.
Als Bezirksligist ist Türkiyemspor auf dem Papier in der Gruppe der klare Favorit. Mit Thomas Tümmers, Kemal Canbolat und Akin Uslucan haben sie drei Hallen-Strategen in ihren Reihen – gerade Thomas Tümmers ist ein toller Hallen-Zocker mit einem feinen linken Fuß. Türkiyemspor hat eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und mittlerweile auch guten jungen Leuten. Das muss eigentlich in dieser Gruppe zu Platz eins reichen.
Allerdings weiß man bei Türkiyemspor, was man bekommt: Sie spielen extrem offensiv, sind aber defensiv anfällig. Im Grunde musst du auf die Kontergelegenheiten warten. Das könnte womöglich gerade im ersten Spiel für Rheindahlen die große Chance sein: Früh das erste Tor schießen, gut verteidigen und auf weitere Konter setzen.
Rheindahlen hat mit Marius Esser, Manuel Gottuso, Tim Kiak, Nils Rupietta und Lucas Scelza richtig gute Hallenzocker, einen Strategen mit Hasan Er für die Defensive und vorne mit Hasan El Hage und Enrico Zentsch auch richtig gute Vollstrecker. Wenn sie Bock haben, können sie jeden Gegner ärgern, haben das in der Vergangenheit aber nicht abgerufen. Die Frage ist daher: Wie groß ist die Motivation für die Halle – und wie viele Spieler von ihnen spielen tatsächlich? Rheindahlens erste Partien sind gegen Türkiyemspor und Meer. Danach wird erkennbar sein, wo die Reise für den SCR hingeht.
Meer fand ich in den vergangenen Jahren in der Halle vom Spielstil her richtig gut. Es ging stets nach vorne. Philipp Panitz ist ein Unterschieds-Spieler, der das eine oder andere Tor machen wird, aber auch auflegt. Fraglich ist, ob bei Meer die Kraft für fünf Partien reicht. Beim Polizei SV macht Trainer Erhan Kuralay einen richtig tollen Job. Er hat aus vielen jungen Spielern eine funktionierende Einheit geformt. Der torgefährliche Jason Krüer und Marvin Küsters sind technisch versierte Spieler, die mit ihrer tollen Technik einiges in der Halle bewegen können. Der Polizei SV kämpft mit Rheindahlen um Platz zwei in der Gruppe.
Bei Maroc erwarte ich einige gute Kicker und eventuell eine Überraschung in einem Einzelspiel. Ob das für die Qualifikation für die Zwischenrunde endet, bleibt abzuwarten. Wickrathberg ist in der Rolle des Außenseiters und kann ohne Druck aufspielen.
